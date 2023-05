Raixer y sus cerraduras inteligentes, una solución en aumento para alojamientos turísticos

Para mejorar su rentabilidad y posicionamiento en el mercado, los alojamientos turísticos tienen la necesidad de incorporar herramientas enfocadas en garantizar la seguridad y el bienestar de los huéspedes.

En ese sentido, la empresa Raixer es especialista en la instalación de cerraduras inteligentes especialmente diseñadas para el sector turístico, con el objetivo de controlar el acceso de los huéspedes de forma sencilla.

De esa manera, los responsables del alojamiento no pierden tiempo en la entrega de llaves, ya que pueden habilitar el acceso desde su dispositivo móvil.

Las cerraduras inteligentes Raixer son cada vez más utilizadas en los alojamientos turísticos Para los propietarios de un alojamiento turístico, la entrega de llaves es una de las tareas que mayor tiempo consume en la gestión del negocio, por lo que la instalación de cerraduras inteligentes representa una gran alternativa.

Este tipo de cerraduras permiten reducir los costes operativos, agilizar el proceso de check in y mejorar la evaluación que recibe el alojamiento.

A través de las cerraduras inteligentes, los propietarios de un piso turístico pueden organizar de forma eficiente la llegada autónoma de los huéspedes desde la comodidad de su casa. Como beneficio adicional, la empresa Raixer incluye un registro de viajeros en su sistema, una herramienta que sirve para compartir las instrucciones de llegada y recibir la información de los clientes.

Por otra parte, la integración con el software de gestión PMS facilita el envío de las instrucciones a los huéspedes, quienes no necesitan internet o una tarjeta SIM local para ingresar autónomamente. En ese caso, los turistas tienen la posibilidad de abrir la puerta del portal y de la vivienda a través de una llamada perdida desde el número de teléfono registrado.

¿Qué ventajas ofrecen las cerraduras inteligentes de Raixer en relación con la competencia? Una de las opiniones que más se repite entre los clientes de Raixer es que sus cerraduras inteligentes representan una ventaja competitiva, debido a que mejoran el servicio que ofrecen a los huéspedes. Los negocios que confían en Raixer también señalan la rapidez de la instalación y el hecho de que no se requiere el permiso de la comunidad.

Otra de las ventajas de las cerraduras inteligentes de Raixer es que sus dispositivos contienen sensores de ruido y presencia, por lo que es posible detectar lo que ocurre en el interior de la vivienda. Asimismo, el servicio posventa destaca porque los propietarios pueden habilitar el acceso al personal de mantenimiento de forma temporal o permanente.

Además, ante cortes de luz, Raixer funcionará a batería durante meses. Las llaves se pueden seguir utilizando como siempre, pero olvidarlas dentro de casa nunca más será un problema.

Una de las mayores preocupaciones de los propietarios es la seguridad. El uso de una cerradura inteligente monitoriza el espacio y registra todas las aperturas. Siempre se podrá saber quién, cuándo y cómo se abrieron las puertas.

Raixer ofrece una excelente solución a un precio inmejorable. No es necesario comprar dispositivos adicionales para controlar la puerta de la vivienda y la puerta del portal. Además, puede conectarse a la red wifi directamente, sin necesidad de accesorios adicionales, ahorrando la compra de un tercer dispositivo. Las baterías recargables de larga duración integradas evitarán el cambio de pilas. Otra opción es dejar la cerradura conectada permanentemente a la electricidad, reduciendo desplazamientos y costes de operación al no tener que recargar.

Para solicitar información acerca del coste de las suscripciones y los planes de cerraduras inteligentes que ofrece Raixer, los clientes pueden comunicarse desde la página web de la empresa. En ese sentido, el cliente paga únicamente por los servicios que va a utilizar, por lo que no existen valores adicionales por temas de actualización o soporte técnico.