Rn tusolucionhipotecaria.com explica qué es el test de idoneidad y para qué sirve

La normativa europea exige a las entidades financieras que prestan asesorías o comercializan productos hipotecarios, la realización del test de idoneidad, con la finalidad de evitar futuros errores que comprometan el cumplimiento de un contrato o la pérdida de dinero.

Rn tusolucionhipotecaria.com es una empresa española que nace con la misión de prestar un servicio hipotecario del país, ayudando a sus clientes en todos los procesos que conlleva su futura hipoteca. La empresa intermediaria es especialista en brindar las mejores condiciones financieras, adaptadas al perfil del cliente, de forma ágil y transparente.

Solicitar una hipoteca, ¿es necesario hacer un test de idoneidad? Antes de formalizar la solicitud de una hipoteca, es necesario que el prestatario responda a una serie de preguntas donde se analizan los objetivos de la inversión del cliente, es decir, la finalidad de su inversión, al igual que su situación financiera, donde se evalúan los riesgos de inversión, sea por su flujo de ingresos o bienes inmuebles que tenga. Y por último, la experiencia y conocimientos necesarios que implica la suscripción de este producto.

El test de idoneidad debe ser realizado por el prestamista, como lo puede ser una entidad bancaria. A través de esta herramienta financiera, el prestamista se asegura que el solicitante cuente con los recursos necesarios para pagar su hipoteca, al igual que le permite proponer el producto financiero que mejor se adecúe al perfil del solicitante.

Si el resultado del test es no idóneo, o sea que, la entidad financiera no obtenga la información necesaria o esta sea insuficiente, el banco está en toda su libertad de no recomendar un instrumento financiero al cliente. Esta recomendación se hará siempre por escrito, comunicando el resultado de su evaluación, y desaconsejando la contratación del mismo.

Test de idoneidad de Rn tusolucionhipotecaria.com La empresa intermediadora, Rn tusolucionhipotecaria.com, lleva más de 20 años ayudando a sus clientes a gestionar sus hipotecas. Sin embargo, esta recomienda que antes de realizar la solicitud de su préstamo hipotecario, realicen un test de idoneidad para reducir tiempos, ahorrar dinero y sobre todo saber si son o no aplicables.

A través de la página web de la empresa, los aspirantes a un préstamo, pueden realizar el test de idoneidad, dividido en 4 bloques. La evaluación consta de 20 preguntas donde se analiza desde la experiencia profesional del solicitante, hasta si conoce las consecuencias de no cumplir con los pagos de su hipoteca.

La aplicación de este test es un paso importante que busca concienciar sobre la responsabilidad de contratar un préstamo con garantía hipotecaria. Asimismo, el objetivo de este instrumento financiero es minimizar los errores de ambas partes implicadas, tanto del prestamista como del prestatario, para poder tener relaciones más sanas y un correcto cumplimiento de las normas financieras del país.