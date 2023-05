Ana Velasco Abogados sobre la naturaleza jurídica del matrimonio

Cuando dos personas se casan se comprometen en ayudarse, respetarse y actuar en base del bienestar de la familia, entre otros aspectos. Aun así, una de las personas puede no estar comprometida con el proceso y lo que implica esta institución, la cual además de tener un fundamento canónico también lo tiene jurídico. Por tal razón, se dictaminan una diversidad de leyes en caso de que se presente un incumplimiento del contrato matrimonial.

¿Qué es el matrimonio y cuál es su naturaleza jurídica? El matrimonio es una institución social que involucra a dos personas físicas y naturales interesadas en establecer una unión de vida e intereses. No obstante, este vínculo conyugal se compone de una naturaleza jurídica que tiene como propósito la unión legítima de un hombre y una mujer con el propósito de integrar una familia.

Una vez las dos personas contraen este acto entran en vigor diferentes leyes, las cuales forman parte de lo que hoy se conoce como derecho matrimonial. Esta rama del derecho comprende un conjunto de normas que regulan el matrimonio, siempre y cuando este se efectúe bajo el sistema de matrimonio civil de acuerdo a la legislación estatal.

El contenido propio del derecho matrimonial abarca diferentes aspectos, como lo es la etapa prematrimonial, la nulidad, el régimen económico matrimonial, el régimen de separación de bienes, el régimen de divorcio y separación y, por supuesto, el del matrimonio.

Sin embargo, son pocas las parejas que conocen cuáles son los requisitos para casarse, al igual que no reconocen las diferentes regulaciones que recaen sobre el mismo una vez contraen matrimonio. Para ello, los novios deben tener en cuenta las diferentes ventajas y desventajas respecto al matrimonio, donde muchas regulaciones forman parte de un ordenamiento jurídico de un régimen único, siendo muchos los despachos de abogados especialistas en la materia para asesorar en estos temas.

