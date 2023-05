Aragaza y su amplio catálogo de camisas estampadas

Las camisas aportan formalidad y elegancia a un outfit, por lo que son muy llevaderas para cualquier actividad de trabajo o evento formal. No obstante, a lo largo de los años, estas se han presentado en las calles de Barcelona combinadas con chaquetas, faldas y hasta vaqueros, demostrando, una vez más, su versatilidad y comodidad.

La tienda Aragaza lleva más de 15 años vistiendo de moda a la comunidad barcelonesa, al brindarles un amplio catálogo de ropa para hombres y mujeres de las últimas tendencias. Todo aquel que busque camisas en Barcelona con diseños únicos y estampados, pueden adquirirlas en esta tienda.

El estampado está de vuelta Para este nuevo año, el estampado se niega a desaparecer y los armarios se llenan de prendas estampadas con diversos colores y estilos. Esta tendencia, para muchos, es “demasiado”, sin embargo, de eso se trata, de tomar riesgos, jugando con las diferentes tonalidades y texturas.

Según expertos de la moda, el estampado aporta estilo y personalidad a quien lo lleva, por lo que vale la pena arriesgarse a usarlo durante la temporada más soleada y floreada del año.

La moda Primavera-Verano 2023, tal y como han mostrado las pasarelas de la semana de la moda, está llena de estampados, con un sello atractivo y original. Propuestas como la de la diseñadora Carolina Herrera o la casa de moda italiana Valentino, recuerdan como el estampado floral y el de animal print sigue siendo el preferido para la creación de importantes obras de diseño.

De este modo, se evidencia, una vez más, como el estampado siempre ha estado en constante evolución, viéndose su transformación en distintas pasarelas de moda.

Aragaza y su propuesta de camisas estampadas Aragaza no se ha quedado atrás y ha decidido vender camisas en Barcelona para apostar por esta atrevida tendencia. La tienda con varios establecimientos en la ciudad, nace con la misión de ofrecer moda casual, sport y elegante. Desde el año 2007, diseña y fabrica sus prendas de ropa, ofreciendo a sus clientes piezas para vestir exclusivas y con estilo único.

A través de su tienda física y online vende ropa, donde destacan sus camisas estampadas con diseño bohemio, rock star, vintage y floral, diseños que se adaptan a todos los gustos y estilos. Para los hombres más atrevidos está la Camisa Calaca, Camisa Craniu o Camisa Sava, esta última se caracteriza por su estampado tropical. No obstante, aquellos hombres menos arriesgados pueden optar por camisas masculinas con estampados en puños y cuello, ideales para una ocasión más formal. Las mujeres también pueden elegir camisas estampadas para lucir en una tarde de brunch con amigas o en el trabajo, por lo que comprar estas prendas les pueden ser muy útiles en su día a día.