La formación para mujeres emprendedoras de Vanessa Cabrera que ayuda a crear un negocio digital

Planificación, la pauta irrenunciable del emprendimiento digital ¿Por dónde empezar a emprender? Construir un negocio propio desde cero requiere mucho más compromiso e inversión de tiempo y energía del que se piensa. Hay muchos factores a considerar más allá del entusiasmo inicial además de una gran idea y es que hay un proceso de investigación y conocimiento que se debe comprender para lanzarse a la gran aventura de emprender.

Una vez aflora la idea -una que tenga entrada de oportunidad, lo que en términos simples significa que haya personas dispuestas a pagar por ese producto o servicio-, asociada, además, a un buen propósito, solo hay que avanzar. Tanto si se apuesta por comercializar productos en una tienda física o en un negocio digital, está claro que seguir pautas diarias, ponerse objetivos periódicos y seguir una estructura organizada -y hasta cronometrada-, ayudarán muy pronto a llegar a buen puerto y a no morir de agotamiento.

El negocio del Marketing Digital no es la excepción y los emprendedores y emprendedoras a menudo se preguntan por dónde empezar; pues por dejar de planificar y pasar a la acción.

Para la consultora en marketing digital Vanessa Cabrera, la clave que llevará al éxito es “concentrarse en una estructura de trabajo diaria y organizada, con foco puesto en los objetivos, utilizando técnicas para realizar el trabajo de forma periódica y no dejando los objetivos y tareas al azar”.

Formación para emprendedoras con Vanessa Cabrera La formación que lanzará Vanessa Cabrera se desarrollará de manera online y tendrá el acompañamiento directo semanal, orientada a mujeres que están en actividad, pero que desean un cambio en su vida laboral. El objetivo es que estas potenciales emprendedoras puedan adquirir las capacidades necesarias para desarrollar su plan B, para convertirlo en su actividad principal.

Para ello, Vanessa Cabrera busca desarrollar una actitud positiva y proactiva, basada en las ganas, la motivación y altas dosis de trabajo. Asimismo, con el apoyo de esta consultora en marketing digital, es posible comenzar a crear paso a paso todas las estrategias y herramientas necesarias que determinan el éxito de un emprendimiento. Uno de ellos es la propuesta de valor diferencial del negocio, que resulta fundamental para trazar una estrategia.

Además, destaca que es necesario trabajar la marca personal para tener ese rasgo diferencial junto con herramientas de marketing que, actualmente, están signadas por un proceso de cambio constante. Por lo tanto, es fundamental desarrollar capacidad de adaptación y el constante reciclaje. Además, Vanessa Cabrera considera que, hoy en día, hasta los proyectos más pequeños pueden crecer en internet. Simplemente, hay que saber cómo hacerlo.

¿Qué ofrece la formación para ayudar a estas mujeres a emprender? La formación de Vanessa Cabrera ayudará a mujeres que ya tengan una idea de negocio claro y definido a plasmarlo y lanzarlo a nivel digital y también a las que ya lo tengan y quieran digitalizarlo. Siempre centrado desde su experiencia de más de 20 años en departamentos de marketing en empresas líderes, como su propia vivencia personal cuando creó su marca personal “soyvanessacabrera”.

"Sé que el miedo paraliza, que no querer exponernos puede hacer que una idea brillante se quede en solo un sueño porque no tomamos acción. Por ese motivo, quiero ayudar a otras profesionales a lograrlo; con mi experiencia y su motivación, les guiaré a dar los pasos desde la creación de las bases del proyecto (definición de la propuesta de valor), identidad visual, página web, hasta la adquisición de nuevos clientes. Independientemente de que, en la actualidad, haya profesionales que sigan trabajando por cuenta ajena, con mi formación podrán crear un plan B, que pueda llegar a convertirse en su plan A con unos ingresos recurrentes mes a mes", asegura.

¿Qué cualidades debería tener un profesional que quiere emprender? Para Vanessa Cabrera, una emprendedora tiene que ir sobrada de las siguientes cualidades para llegar a tener un negocio de éxito:

Pasión por su trabajo

Alta confianza en una misma

Ser una buena comunicadora

Tener alta capacidad de negociación

Tener disciplina

Tener visión estratégica

Ser curiosa por naturaleza

Ser innovadora

Ser organizada

Ser empática

Según Cabrera, “estas 10 cualidades son básicas para ayudar a un emprendimiento, más importantes que otras que se pueden adquirir e ir aprendiendo en el camino”.

¿Cuál es el perfil de la mujer emprendedora en España? Según indica un informe publicado recientemente, España cuenta con más de 650.000 mujeres emprendedoras y una Tasa de Actividad Emprendedora en este sector de la población que es del 4,5 %. La mayoría de las mujeres emprendedoras en España tienen entre 25 y 34 años. Asimismo, el 70 % de ellas comienza a emprender porque detecta una oportunidad o una necesidad en el mercado.

Por otra parte, alentar los emprendimientos desarrollados por mujeres contribuye a reducir la brecha laboral que existe con respecto a los hombres. A día de hoy, el número de startups lideradas por mujeres fundadoras no llega al 10 %. Esto ha sido corroborado en el informe Women Business 2022. De estos datos, se pueden desprender que todavía hay mucho potencial por desarrollar en las mujeres que buscan emprender.

Para adquirir las herramientas necesarias para llevar adelante un emprendimiento que resulte atractivo para los clientes, es posible formarse con el apoyo de Vanessa Cabrera, experta consultora en marketing digital. Esta profesional ya ha ayudado a gran cantidad de mujeres a desarrollar y potenciar sus proyectos de negocio.