Gracias a The Showcase, Anas Guendouri es el primer fichaje profesional en España

Ser jugador profesional de fútbol es el sueño de millones de jóvenes, aunque muy pocos acceden a cumplirlo. Según distintos cálculos, solo 1 de cada 1.800 niños federados en categorías infantiles consigue llegar al profesionalismo.

En este contexto, The Showcase se presenta como un evento único en España y el mundo. Junto a 8 clubes profesionales de fútbol, 6 de los cuales militan en La Liga, esta empresa ofrece una oportunidad real de conseguir un contrato profesional en España. Con respecto a esto, Anas Guendouri, un joven jugador danés de origen marroquí, se ha convertido en la primera historia de éxito de este programa.

La historia del joven jugador que consiguió un contrato profesional gracias a The Showcase Anas, de 22 años, jugaba en la liga local de su país y su carrera no despegaba. De hecho, este joven cuenta que estaba considerando dejar el fútbol para dedicarse a otra actividad. Este problema es común en muchos otros futbolistas con talento que nunca llegan a ser vistos por los scouts de los clubes más importantes del continente.

Todo empezó a cambiar para Anas cuando vio en TikTok un vídeo de The Showcase. Esta propuesta llamó su atención, por lo que se comunicó con el teléfono que figura en la página web de este proyecto. En principio, Anas sentía algo de desconfianza, pero después de conversar con el gerente del evento pudo entender cómo funciona el proceso y por qué se trata de una oportunidad real.

Entonces, Anas tomó la decisión de participar en The Showcase y, después del evento, consiguió firmar contrato con el Rayo Majadahonda, de la Primera RFEF, donde milita actualmente.

Los próximos eventos de The Showcase Además del club que ha fichado a Anas, esta empresa trabaja en conjunto con el Real Oviedo, el Celta de Vigo, el Real Betis, el Rayo Vallecano, el Albacete y la Cultural y Deportiva Leonesa.

Por otra parte, The Showcase ya ha anunciado fecha y lugar de sus próximos eventos. Para los jugadores basados en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y Australia esta empresa organiza un evento desde el 24 al 30 de julio de 2023 en Madrid.

En cambio, los jugadores que se encuentran en África y Oriente Medio pueden asistir al evento de The Showcase que se celebrará en El Cairo, Egipto, del 7 al 18 de agosto de 2023. En ambos casos, los interesados deben registrarse y pueden obtener más información a través de la página web oficial de esta empresa.

The Showcase ofrece la posibilidad de conseguir un contrato profesional con un club español a miles de jóvenes que aún no han tenido la oportunidad de mostrar su talento en el primer nivel.