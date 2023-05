Seguro de cancelación. Todo lo que hay que saber para proteger las vacaciones de verano

Si hay algo que las personas han aprendido estos últimos años es que los imprevistos existen y que en cualquier momento puede darse el caso de tener que cancelar un viaje. Hoy en día, existen diversas opciones para protegerse antes estos imprevistos: flexibilidad en las fechas de contratación o alojamientos con cancelación gratuita. No obstante, la mejor manera de estar cubierto al completo es contratar un seguro de cancelación de viaje.

“Tras un año esperando las vacaciones de verano, tener que cancelarlas en el último minuto puede suponer un verdadero quebradero de cabeza. Un seguro de cancelación va a permitir limitar las pérdidas y recuperar el dinero para poder planear de nuevo las vacaciones cuanto antes” – María Prieto, Country Manager de Chapka seguros.

¿Seguro de viaje o seguro de cancelación? A la hora de buscar un seguro que cubra la cancelación de un viaje, se puede optar por un seguro de anulación o uno que prevea también la asistencia en viaje.

El seguro de cancelación posibilita recuperar el presupuesto de un viaje que todavía no ha comenzado en caso de tener que anularlo por alguna causa justificada. Por ejemplo, en el caso de una hospitalización imprevista antes de tus vacaciones.

Por su parte, un seguro de asistencia en viaje, incluye coberturas de gastos médicos, robo o extravío de equipaje, accidentes en viaje, repatriación, además de retrasos o pérdidas de conexión en vuelos. Cubre, por lo tanto, durante el viaje y no antes del mismo. En general, los seguros de asistencia en viaje se pueden completar con la opción cancelación, para tener una cobertura total antes y durante el viaje.

Uno de los motivos que genera más dudas es las causas cubiertas por los seguros de cancelación. De forma general, este tipo de pólizas van a cubrir causas imprevistas y desconocidas en el momento en el que se realizó la compra del viaje. Las causas más comunes abarcan los gastos de cancelación en caso de enfermedad, operaciones quirúrgicas o fallecimiento de un familiar cercano. También se cubren casos particulares como despidos laborales, incorporación a un nuevo puesto de trabajo o la presentación a un examen oficial.

Asimismo, se contemplan otras situaciones como daños en la vivienda del titular que le impidan marcharse, averías en el coche con el que se iba a realizar el viaje, pérdida o robo del documento de identidad y la convocatoria oficial a una mesa electoral o citación de la justicia para ser miembro de un jurado.

El seguro de viaje frente al seguro de la tarjeta bancaria Muchas tarjetas de crédito o débito incluyen seguros de viaje gratuitos que se activan automáticamente tras abonar el importe de los billetes del viaje con esa tarjeta. Este servicio suele estar presente en las tarjetas bancarias de líneas superiores como las VISA Premium u Oro, aunque cada vez es más común encontrarlo en tarjetas más básicas.

Puede parecer una opción interesante, pero la mayoría de las tarjetas bancarias no presentan ningún seguro de cancelación y el seguro de viaje que incluyen es muy limitado, incluyendo coberturas muy básicas.

En general, el límite de gastos médicos de las tarjetas bancarias varía entre los 3.000 € hasta los 22.000 € (a menudo con franquicias), que a simple vista puede parecer suficiente, pero el tratamiento de una fractura de fémur en países como Chile puede superar fácilmente los 16.000 €.

En lo que se refiere al resto de coberturas, las tarjetas de crédito no suelen incluir la asistencia derivada de la práctica de deportes de aventura como surf o buceo, ni los gastos de búsqueda y salvamento en mar y montaña.

En este sentido, las compañías de seguros especializadas en viaje, como Chapka, proponen seguros de viaje, incluyen gastos médicos más elevados y coberturas más amplias como el regreso anticipado, la prolongación de la estancia o el reembolso de las vacaciones no disfrutadas, así como la opción cancelación que te permitirá recuperar el dinero invertido en caso de tener que anular tu viaje antes de tu salida.

El seguro de cancelación para estas vacaciones Para protegerse frente a cualquier imprevisto de última hora, resulta aconsejable contratar un seguro de viaje y cancelación en el momento de adquirir un viaje, ya sea mediante una agencia física o a través de internet.

Para los viajeros que organizan los viajes por su cuenta, Chapka, corredor de seguros especializado en seguros de viaje con sede en Madrid, propone una solución completa y sencilla de contratar 100 % online.

Chapka se caracteriza por ofrecer seguros diseñados para cada tipo de viaje, así como también una alta cobertura ajustada a las necesidades y el bolsillo de los viajeros.

Con el seguro de anulación de Chapka, el Cap de cancelación, los viajeros pueden asegurar hasta 7.000 € y sin franquicias, incluyendo causas de cancelación por fuerza mayor.

Asimismo, el corredor especializado propone un seguro de asistencia en viaje, el Cap Trip, ideal para estancias cortas que cubre hasta 750.000 € y permite añadir la opción cancelación hasta 7.000 €.