El ámbito del marketing ha sido capaz de adoptar diferentes tipos de estrategias a lo largo de la historia para conseguir atraer a más clientes. Los profesionales han sabido aumentar las ventas, no centrándose en el producto, sino en las necesidades de las personas.

Con los años se consolidó la idea del vendedor agresivo, una persona que presiona al cliente para que compre algo que quizás no necesite o no esté seguro de querer. Sin embargo, CEOSphere es consciente de lo obsoleto que se ha vuelto este método, motivo por el que han promovido el nuevo estilo de ventas por Alek Angelov, denominado "venta consultiva", que funciona como guía del cliente al producto deseado.

Una innovadora manera de vender Según explica Alek Angelov, la "venta consultiva" es un nuevo estilo de venta en el que el vendedor no trata de empujar al cliente a comprar algo que no necesita o no desea, sino que hace preguntas y escucha cuidadosamente las respuestas del cliente para entender mejor sus necesidades y deseos. Así es como Angelov propone una serie de pasos a seguir para una correcta aplicación del método.

Todos los clientes deben pasar por un proceso de cuestionamiento de manera que las respuestas sean esclarecedoras. El primer paso es identificar su inquietud y entender por qué la tienen; el segundo paso será indagar más sobre dicha inquietud, consultando detalles y especificaciones; el tercer paso es ayudar a que los clientes entiendan el coste de no atender dicha inquietud; y por último, inspirarlos a tomar la decisión correcta.

Así es como, de una manera discreta, el cliente comprende los beneficios que puede conllevar comprar dicho producto, o sus consecuencias al no hacerlo.

Diferentes herramientas de marketing con CEOSphere La comunicación entre las partes es lo más importante. En el caso de un vendedor superficial, este no se preocupa por entender las necesidades y deseos del cliente y se limita a ofrecer una descripción superficial del producto o servicio que está vendiendo. De esta manera, se pierde todo tipo de comprensión sobre la situación y necesidades del cliente.

En CEOSphere exponen que crear una relación de confianza a largo plazo con el cliente dará muchos más beneficios en lugar de simplemente cerrar una venta única. De esta manera, el vendedor puede fomentar la lealtad del cliente y generar ventas repetidas y recomendaciones a otros clientes potenciales.

Además del estilo de "venta consultiva", CEOSphere expone decenas de diferentes estrategias para formar una relación especial con los clientes. Es por eso que también ofrecen clases privadas gratis relativas al marketing, con el fin de proporcionar herramientas, conocimiento y recursos asequibles a todos aquellos que deseen construir su propio negocio online.