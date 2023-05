La experiencia del equipo de Servicio Técnico AEG Burgos en reparaciones de frigoríficos

La marca de electrodomésticos de línea blanca Fagor es una de las más populares de España. En este sentido, muchos hogares están equipados con un frigorífico fabricado por esta empresa. Ahora bien, por el paso del tiempo o por alguna incidencia en particular, estos equipos pueden presentar alguna falla.

¿Cuáles son las averías más comunes en los frigoríficos Fagor? Este tipo de electrodomésticos no tiene una gran cantidad de piezas, por lo que las averías que se pueden presentar no son muy variadas. Según informan los especialistas de Servicio Técnico AEG Burgos, uno de los problemas más comunes es que la nevera deje de funcionar mientras el congelador lo hace perfectamente. Esto se debe a que el frigorífico no descarcha, acumula nieva y, por lo tanto, se corta la circulación de aire hacia el refrigerador. Por lo general, este problema se soluciona arreglando la resistencia de descarche.

A su vez, cuando no se encienden los dígitos es porque el módulo electrónico necesita reparación. Otro problema frecuente es que los alimentos se congelen en la nevera. En estos casos, la avería se encuentra en el termostato, que controla una compuerta que cuando alcanza la temperatura indicada se cierra. Si este mecanismo no funciona correctamente, el equipo continúa enfriando y puede llegar a congelar lo que hay dentro de la nevera.

Por otra parte, cuando el frigorífico directamente no funciona y no enfría es porque el problema está en el motor o compresor. En cualquiera de estos casos, Servicio Técnico AEG Burgos puede brindar un diagnóstico preciso para después proceder con la reparación.

¿Qué sucede cuando las paredes del frigorífico se calientan? Según señalan los profesionales de esta empresa, esta es una de las consultas más frecuentes. Al respecto comentan que se trata de una situación normal por la que no hay que preocuparse. En este sentido, la temperatura de las paredes puede llegar a alcanzar los 70 °C. Se trata de algo necesario para que no se condense agua en la separación del congelador y la nevera.

Si el frigorífico se encuentra junto a un mueble de madera no hay por qué preocuparse, ya que este calor no produce ningún tipo de daño o quemadura. Es más, se trata de un factor que contribuye a mantener a raya la humedad.

Los especialistas en reparación de frigoríficos de Servicio Técnico AEG Burgos están disponibles para solucionar averías y resolver cualquier duda sobre el funcionamiento de este electrodoméstico tan importante en cualquier hogar.