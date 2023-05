¿Cuándo pueden recibir la pensión de alimentos los hijos mayores de edad?

Es importante contar con un despacho profesional especializado en el sector jurídico. Esto se debe a que, en cualquier momento, pueden necesitar un servicio de asesoramiento jurídico para resolver problemas administrativos, laborales, penales o de pensión de alimentos. Una buena opción es contar con Villaquirán Abogados, un despacho de abogados reconocido en España por ofrecer asesorías y soluciones jurídicas a personas y empresas de cualquier industria.

Pensión de alimentos para hijos mayores de edad La pensión de alimentos cubre además del presupuesto alimenticio otras necesidades del hijo común, como la asistencia médica o la educación y formación académica. Cuando un hijo alcanza la mayoría de edad, aún puede continuar cobrando la pensión de alimentos, incluso si sus padres se divorcian. Actualmente, existen dos normas que definen si una persona mayor de edad tiene derecho a recibir esta ayuda. La primera es que cuente con total independencia económica y la segunda es que por decisión propia o mala conducta no trabaje ni estudie. Villaquirán Abogados dispone de especialistas en materia de familia a fin de determinar si concurren los requisitos para solicitar la pensión de alimentos de un mayor de edad tanto para los hijos mayores de edad que buscan reclamarla como para los padres que están en su derecho de dejar de pagarla.

Para determinar el importe de la pensión es imprescindible tener en cuenta el caudal económico del alimentista y las necesidades concretas del hijo mayor de edad, debiendo analizar la situación económica del progenitor y si el mayor de edad estudia con aprovechamiento o no, incluso si la relación entre ellos es nula, se podría tener en cuenta para suprimirla en su caso.

Abogados expertos en soluciones jurídicas civiles en España Villaquirán Abogados cuenta con expertos en soluciones jurídicas penales, administrativas, laborales, mercantiles y civiles. Esta última comprende todo lo relacionado con el pago de pensiones de alimentos y compensatorias, incluyendo las destinadas a los hijos mayores de edad. Un adulto que está en su derecho de reclamar una pensión de alimentos para cubrir sus estudios o sustento básico puede acudir a estos profesionales para conseguirla en términos legales. Por otra parte, un padre o madre responsable puede exigir su derecho de no pagar la pensión de alimentos de su hijo porque este se niega a estudiar o trabajar. Además, los trabajadores conocen cada uno de los procesos y documentos legales requeridos para suprimir la pensión de alimentos de un individuo que ha alcanzado la independencia financiera, o incluso cuando el hijo se niega a tener contacto con el progenitor alimentista. También están disponibles para dar consultorías a cualquier particular o empresa relacionada con el área legal mencionada.

Contratar a un abogado de Villaquirán Abogados es una buena opción para las personas que buscan soluciones eficaces jurídicas adaptadas a sus necesidades e intereses. Estos profesionales pueden ayudar a sus clientes a conseguir las mayores garantías posibles en la exigencia de cualquier tipo de derecho como la pensión de alimentos.