La propuesta de productos de Nakerband para el Día de la Madre

La digitalización ha logrado cosas asombrosas. Gracias a ella, el mundo vive en un estado de inmediatez y de hiperconexión que ha servido para el desarrollo de múltiples actividades, tanto laborales y profesionales como sociales.

Además, ha posibilitado a las pequeñas empresas, a los emprendedores y trabajadores autónomos poder llegar a un público masivo a través de un clic. En este contexto es que Nakerband desarrolló su proyecto de ofrecer no solo la venta de productos textiles y merchandising, sino también la posibilidad a organizaciones, grupos musicales y diseñadores de contar con una tienda online autogestionable para la venta de sus artículos personalizados. Por otro lado, la empresa también pone a disposición de los usuarios un sinfín de productos. En este camino, lanzó una propuesta única para este Día de la Madre.

La historia detrás del innovador proyecto de Nakerband Nakerband es una empresa que inició como un proyecto familiar en 2014, por el cual se creó una tienda de ropa alternativa en Zamora. En esta primera experiencia, se detectó que clientes pedían productos de grupos musicales que el comercio no tenía. Luego de poder contactar con algunos de ellos, la compañía compró su primera impresora textil, la cual sus encargos terminaron reemplazando el trabajo en la tienda. En este camino, al disponer de los medios propios para fabricar por unidad sin incrementar los costes de producción, Nakerband creó la primera tienda virtual en España que ofrecía múltiples productos sin necesidad de tenerlos fabricados antes de la venta. Cabe destacar que desde un principio la empresa no apuntó a grupos famosos, sino a cualquier persona que tenga algo que expresar mediante su música, sus diseños o palabras, plasmadas en artículos personalizados.

Un día de la madre especial con Nakerband Nakerband posibilita a cualquier persona poder expresar su música, sus diseños o sus ideas a través de productos, también brinda la oportunidad de aprovechar la elaboración de artículos personalizados para el Día de la Madre. En este camino, la empresa ofrece la fabricación a medida de cualquier producto tematizado para esta fecha tan especial. A su vez, para aquellas personas que deseen elegir un diseño predeterminado, en su tienda online se podrá encontrar una amplia colección de sudaderas, camisetas, mochilas, tazas y muchos más productos, pensados exclusivamente para demostrar el aprecio a las madres.

Esta propuesta que lleva adelante Nakerband para el Día de Madre, también se aplica para otras fechas a lo largo del año, como el Día del Padre, Navidad o cumpleaños.