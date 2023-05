Paciente y amigo: una combinación difícil según el 60% de los médicos encuestados

Panorama de las amistades en los facultativos españoles, según el nuevo informe de Medscape Curiosamente, la gran mayoría de los médicos (85%) no se molestan cuando familiares y amigos les preguntan temas profesionales. En el ámbito laboral, los médicos son amigos principalmente de sus compañeros médicos (80%), y el 81% solo mantiene amistad con unos pocos compañeros. Fuera del entorno laboral, los médicos no cuentan con un gran número de amigos, especialmente cercanos: más de la mitad (54%) ubica el número de amigos cercanos entre 1-5.

Medscape, plataforma de información sanitaria especializada, ha realizado un nuevo informe sobre Amistades en los médicos españoles entre más de un millar de médicos pertenecientes a diferentes especialidades. Los datos provienen de una encuesta realizada en línea entre el 8 de septiembre y el 18 de diciembre del 2022, cuyo objetivo ha sido conocer cómo se fraguan y mantienen los lazos de amistad en los facultativos.

Los resultados revelan que, cuando se refiere a amistades en general, casi un tercio (30%) afirma tener más de 16 amigos, y algo menos (29%), entre 6 y 10. Sin embargo, la situación cambia cuando se pregunta por amigos cercanos, ya que más de la mitad (54%) respondió tener únicamente entre 1-5, seguido del 28% que los situaba entre 6 y 10. Finalmente, un 68% de hombres médicos encuestados afirmó tener un mejor amigo, alcanzando un 74% en el caso de mujeres médicos.

Entre las conclusiones, llama la atención los porcentajes alcanzados en el apartado amistad y trabajo.Y así,pudiendo elegir entre varias opciones, casi el 80% de los médicos (79%) responde que sus amistades laborales la integran también médicos, seguido de lejos los que mencionan al personal de enfermería (17%) y a otros profesionales sanitarios (17%). También alcanza un porcentaje alto (81%) los que sólo consideran amigos a algunos compañeros, existiendo una gran diferencia numérica con los médicos que se decantan por la opción casi todos son amigos (6%).

También se desprenden resultados significativos en el ámbito de la amistad con pacientes, revelando el informe que 6 de cada 10 médicos no han forjado una amistad con un paciente (58%) alegando razones como "riesgo de sobretratar", "no recomendable" "se pierde objetividad y desgasta la amistad". Por el contrario, casi la totalidad de encuestados (98%) indicaba que habían dado consejos médicos a un amigo y a un 58% no les molestaba las preguntas médicas provenientes de amigos.

En palabras del Dr. Javier Cotelo Vila, miembro del Comité Editorial de Medscape en español: "a través de este informe hemos querido conocer un poco más la situación de los médicos en lo que se refiere a sus amistades. Los resultados muestran la realidad de sus relaciones de amistad con pacientes, ahonda en lo lazos de cercanía que se establecen entre compañeros de profesión y en las dificultades para conservar amistades cercanas".

El informe desvela otra serie de conclusiones relacionadas con las amistades en los médicos españoles:

Más de las mitad consideró que la familia y el trabajo no son obstáculos y el 86% manifestó que el número de sus amistades no se vio afectado por la pandemia. Por otra parte, un 61% refirió relacionarse con sus amigos del trabajo constantemente.

En cuanto a la procedencia de los amigos cercanos, los porcentajes se muestran muy similares: infancia (23%), universidad (22%) y trabajo (20%). Y sobre la posible controversia entre amistad y familia, más de la mitad de los encuestados (58%) respondió que raramente o nunca las obligaciones familiares dificultan el mantenimiento de las amistades, siendo la falta de tiempo (43%) la opción más votada como principal problema para conservar amistades cercanas.

Sobre el género de los amigos cercanos, 4 de cada 5 encuestados (82%) cuenta con amigos de sexo diferente. Respecto a que exista acuerdo entre los amigos en las opiniones políticas, los porcentajes son muy similares, existiendo mayor diferencia en cuanto a la procedencia ya que un 61% consideró que sus amistades proceden de entornos similares (educación, nivel socioeconómico, etc).

Por último, en cuanto a la amistad y pacientes, más de la mitad (54%) considera que no se debe evitar a las amistades. Se puede obtener más información en el siguiente link:https://espanol.medscape.com/es-friendships-2023

Acerca de la encuesta

Método de encuesta. Se invitó a los médicos a participar en una encuesta online de 7 a 8 minutos.

Requisitos de detección. Los participantes tenían que ser médicos residiendo y ejerciendo en España.

Tamaño de la muestra. Total: 1.264 médicos de España.

Periodo de recopilación de datos. Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2022.

Error de muestra. El margen de error para los médicos que contestaron según las distintas categorías osciló entre ±2,76% y ±10,82%, con un nivel de confianza del 95% y un estimador puntual de 50.

Sobre Medscape y WebMD

Medscape es la principal fuente de noticias clínicas, información de salud y punto de herramientas de atención para los profesionales sanitarios. Medscape ofrece a especialistas, médicos de atención primaria y otros profesionales del sector sanitario la información médica más integrada además de herramientas educativas. Medscape Education (medscape.org) es el principal sitio web para el desarrollo profesional continuado, cuenta con más de 30 recursos especializados en ofrecer miles de cursos de educación médica gratuitos y otros programas de educación para médicos, personal de enfermería y otros profesionales sanitarios. Medscape y Medscape Education forman parte de WebMD Health Corp., una compañía de Internet Brands.