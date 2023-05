SYNLAB lanza el nuevo Test BrecanRisk©, una prueba que permite evaluar el riesgo de padecer cáncer de mama

BrecanRisk es un nuevo test no invasivo que permite estratificar a la población general femenina en grupos de riesgo a padecer cáncer de mama. BrecanRisk es el único test del mercado que, además de incluir un análisis genético, los datos clínicos y demográficos de la mujer, tiene en cuenta la densidad mamográfica. Un dato clave para la evaluación del riesgo de cáncer de mama Laboratorios SYNLAB vuelve a participar en la lucha contra el cáncer de mama lanzando la prueba BrecanRisk; un innovador test dirigido a la prevención y detección precoz del cáncer de mama esporádico, la tipología causante del 85% de los casos diagnosticados a día de hoy.

BrecanRisk puede realizarse a toda la población femenina con el fin de estratificarla e identificar aquellas mujeres con un riesgo superior a la población de desarrollar la enfermedad. Dicha información pretende servir como herramienta tanto a los profesionales para definir pautas de seguimiento personalizadas como para empoderar a las mujeres a la toma de acciones y decisiones que contribuyan a su salud. Todo ello con el propósito de una detección precoz que permita un tratamiento adelantado (tratamiento neoadyuvante), mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad del cáncer de mama.

BrecanRisk se basa en un algoritmo bioinformático que integra los antecedentes familiares relacionados con cáncer de mama/ovario, los factores reproductivos individuales, la densidad mamográfica y un estudio genético. Para este último se realiza un genotipado de más de 100 polimorfismos genéticos (SNPs) en la que cada variante puede aumentar o reducir la susceptibilidad a presentar la enfermedad aportando un pequeño riesgo que, combinado con otros factores no genéticos, puede implicar un mayor o menor riesgo de desarrollo de la enfermedad. Dichos SNPs han sido seleccionados a partir de estudios nacionales e internacionales de Genome-Wide Association (GWAS) presentados por 1) El proyecto europeo "Estudio Oncológico Colaborativo de Genes-Ambiente (COGS)", 2) el Consorcio Internacional de Cáncer de mama (BCAC) y 3) el Proyecto de OncoArray.

En base a la integración y ponderación de los principales factores de riesgo estimados a partir de los datos anteriormente mencionados, se asignan dos índices de riesgo: Riesgo BRECAN y Riesgo a 5 años. El primero se define como un riesgo relativo a desarrollar cáncer de mama en base a los datos recogidos con respecto a la media de la población y el segundo, es el riesgo a desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años. A su vez, estos índices determinarán si la mujer se encuentra en un Riesgo Poblacional o, contrariamente, en un Riesgo Alto. Dicha información hace de BrecanRisk un test altamente accionable ya que proporciona al especialista y a la mujer un parámetro con el que basar/guiar su seguimiento clínico.

La validación de BrecanRisk se ha realizado en colaboración con grupos de prestigio nacional en el que se encuentran el Hospital Clínico de Valencia, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Centro Nacional de Genotipado, la Universidad Politècnica de Valencia y la participación del Programa de Cribado de Cáncer de Mama de la Comunidad Valenciana.

Principalmente este test está indicado a mujeres a partir de los 40 años ya que es cuando la mamografía ha demostrado ser más efectiva para detectar el cáncer de mama. Sin embargo, puede ofrecerse a mujeres que quieran conocer su riesgo independientemente de su edad. Importante destacar que no es necesario que las mujeres que sean portadoras de mutaciones de carácter hereditario (BRCA1, BRCA2 u otros), se realicen la prueba Brecanrisk ya que, desde su diagnóstico, siguen un protocolo de vigilancia intensiva y seguimiento clínico exhaustivo para detectar el cáncer de mama.

BrecanRisk es un test dinámico que pretende acompañar a la mujer en todas las etapas de su vida. Es por ello que nace BrecanRisk Check, el re-análisis de los índices de riesgo en función de los cambios fenotípicos y reproductivos que hayan sucedido a lo largo de la vida de la mujer y que pueden alterar su escala de riesgo. En BrecanRisk Check no es necesario volver a realizar el estudio genético ya que es el único parámetro que no cambia a lo largo de la vida de una persona.

BrecanRisk pretende ser una herramienta accesible para toda la población femenina y que se emplee en la medicina preventiva para el cáncer de mama esporádico. Estará disponible a partir del próximo 03/05/23 en toda la red nacional de laboratorios SYNLAB con posibilidad de un asesoramiento genético enfocado a cada caso.