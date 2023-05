Harte Hanks presenta los resultados del primer trimestre 2023 y anuncia un programa de recompra de acciones

La Compañía también anunció que su Consejo aprobó un programa de recompra de acciones con autorización para recomprar 6,5 millones de dólares de acciones ordinarias de la Compañía, o aproximadamente el 10% de sus acciones en circulación Harte Hanks, Inc. (NASDAQ:HHS), empresa líder mundial en experiencia del cliente centrada en acercar las empresas a los clientes desde hace 100 años, ha anunciado hoy sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre, finalizado el 31 de marzo de 2023.

Brian Linscott, Consejero Delegado, ha comentado: "Como ya comentamos el trimestre pasado, esperábamos un modesto aumento de los ingresos en el 1er trimestre en comparación con el 1er trimestre de 2022, a pesar de la difícil comparación debida a proyectos no continuados relacionados con la pandemia y a un gran evento de retirada de productos que tuvo lugar en la primera mitad del año pasado. En cambio, como consecuencia del entorno económico, hemos experimentado una reducción del gasto de los clientes y retrasos en el inicio de los proyectos que han impulsado un modesto descenso de los ingresos en el trimestre".

"La presión de los ingresos del primer trimestre se vio parcialmente compensada por los ingresos incrementales de la adquisición de InsideOut, junto con el aumento de los ingresos logísticos de menor margen en comparación con el año pasado. A pesar de los menores ingresos del primer trimestre, obtuvimos un EBITDA positivo que demostró la durabilidad de nuestro modelo de negocio. Para el segundo trimestre, esperamos una mejora secuencial del EBITDA".

"Además, el Consejo de Administración ha autorizado una ampliación de nuestra estrategia de asignación de capital para incluir un nuevo programa de recompra de acciones. Esta medida subraya la confianza del Consejo en la solidez de nuestro balance y en nuestra capacidad de ejecutar nuestra estrategia para maximizar el valor para el accionista y obtener beneficios sostenibles", concluyó Linscott.

Datos financieros destacados del primer trimestre

Los ingresos totales del primer trimestre de 2023 fueron de 47,1 millones de dólares, un 4% menos que los 49,1 millones del primer trimestre de 2022. En 2023 se incluyeron 2,8 millones de dólares de InsideOut, adquirida en el cuarto trimestre de 2022.

Los ingresos de explotación fueron de 1,1 millones de dólares, frente a los 3,9 millones del trimestre del año anterior.

La pérdida neta de 0,8 millones de dólares se vio afectada por una pérdida de divisas no monetaria de 0,9 millones de dólares, frente a un beneficio neto de 3,3 millones de dólares el año anterior.

El BPA diluido fue de (0,11 $), frente a los 0,39 $ del primer trimestre del año anterior.

El EBITDA fue de 2,1 millones de dólares, frente a los 4,5 millones del mismo periodo del año anterior. Lo más destacado del segmento

Atención al Cliente, 14,4 millones de dólares de ingresos, 31% del total - Los ingresos del segmento descendieron 3,3 millones de dólares con respecto al año anterior y el EBITDA ascendió a 2,0 millones de dólares en el trimestre. La presión sobre los ingresos y el EBITDA se debió principalmente a proyectos no recurrentes relacionados con la pandemia y al calendario de un gran proyecto de retirada de productos en 2022. Entre los nuevos negocios que se espera que tengan un impacto positivo en los resultados durante el segundo trimestre se incluyen:

Como resultado de "nuestra experiencia con aplicaciones de streaming, un proveedor de streaming deportivo nos seleccionó para prestar servicios de streaming directo al consumidor".

Un gobierno estatal seleccionó a Harte Hanks para prestar asistencia al cliente en la implantación y ejecución del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Servicios de Cumplimiento y Logística, 21,5 millones de dólares de ingresos, 45% del total - Los ingresos del segmento aumentaron en 3,1 millones de dólares con respecto al trimestre del año anterior y el EBITDA del primer trimestre de 2023 ascendió a 2,2 millones de dólares. La combinación de ingresos impulsó la reducción de los márgenes de EBITDA, ya que el crecimiento de los ingresos logísticos de menor margen se vio compensado por la reducción de los volúmenes en la vertical de servicios financieros, que generó mayores márgenes. Entre los nuevos negocios que se espera que tengan un impacto positivo en los resultados durante el segundo trimestre se incluyen:

Una imprenta nacional en expansión se suscribió a nuestro software Allink de gestión de precios y cadena de suministro. Se espera que esto nos proporcione oportunidades adicionales de ingresos por cadena de suministro y logística.

Un fabricante internacional de trajes de baño seleccionó a Harte Hanks para realizar pedidos de comercio electrónico en Norteamérica. Servicios de Marketing, 11,2 millones de dólares de ingresos, 24% del total - Los ingresos del segmento descendieron 1,7 millones de dólares en comparación con el trimestre del año anterior y el EBITDA del trimestre ascendió a 1,2 millones de dólares. La presión sobre los ingresos y el EBITDA se debió a la reducción de las campañas de publicidad directa heredadas y a un menor volumen de proyectos. Entre los nuevos negocios que se espera que repercutan positivamente en los resultados del segundo trimestre figuran:

Una empresa biofarmacéutica centrada en soluciones terapéuticas ha designado a Harte Hanks para crear y poner en marcha la base estratégica de un programa global multicanal de atención al paciente. Sobre Harte Hanks:

Harte Hanks (NASDAQ: HHS ) es una empresa líder mundial en experiencia del cliente cuya misión es asociarse con los clientes para proporcionarles una estrategia de experiencia del cliente, análisis basados en datos y conocimientos prácticos combinados con una ejecución perfecta de los programas para comprender, atraer y fidelizar mejor a sus clientes.

Para más información, visitar hartehanks.com

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas:

Nuestro comunicado de prensa y la correspondiente conferencia telefónica sobre resultados contienen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la legislación federal estadounidense sobre valores. Todas estas afirmaciones están matizadas por esta nota de advertencia, facilitada de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934.

