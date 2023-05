Prados Moros ofrece ceremonias civiles únicas y personalizadas

Para tener validez jurídica, una boda civil debe ser oficiada por un juez, un alcalde o uno de sus concejales o un notario. Por lo general, los juzgados realizan estas ceremonias los días laborables por la mañana. En el caso de los ayuntamientos, lo habitual es fijarlas los viernes por la tarde o los sábados por la mañana. En cambio, las notarías pueden disponer de distintos días y horarios.

Ahora bien, una tendencia que está creciendo es la de realizar la ceremonia con contenido legal en el mismo lugar del festejo. A la hora de buscar fincas para bodas en Madrid que presten un servicio de este tipo, es posible recurrir a Prados Moros. Esta finca cuenta con los permisos y licencias necesarios para la realización de ceremonias con carácter legal. También organiza ceremonias mixtas o ficticias, que se pueden personalizar según los gustos de cada pareja.

Bodas civiles en la finca Prados Moros Actualmente, esta finca ofrece 3 espacios distintos para realizar una ceremonia de boda civil. Para las parejas que prefieren una celebración íntima y recogida, El Mirador es el lugar ideal. Este espacio al aire libre está protegido por la sombra que da un grupo de fresnos.

Otro sitio de singular belleza disponible en esta finca es El Embarcadero. La orilla de un lago en plena sierra de Madrid ofrece una vista idílica. La tercera opción, ideal para días de clima frío o lluvia, es El Invernadero. Este espacio acristalado es sumamente luminoso y cuenta con las características necesarias para tener una ceremonia distinta.

En cualquiera de estos 3 lugares es posible realizar una ceremonia con carácter legal, a cargo de un concejal del Ayuntamiento. Otra opción es recurrir al equipo de oficiantes de Prados Moros y personalizar hasta el más mínimo detalle. En este último caso, la ceremonia no tendría carácter legal.

Ambas opciones son muy solicitadas actualmente por distintos motivos. Al realizar la boda civil el mismo día que la celebración, es posible ahorrar en traslados. Por otra parte, al organizar una ceremonia no oficial, pueden participar todos los invitados que no han concurrido al juzgado, el ayuntamiento o la notaría, que suelen contar con espacios reducidos.

Las ceremonias personalizadas están en tendencia En los últimos años, las ceremonias civiles han evolucionado. Antes eran sinónimo de frialdad y brevedad. Se trataba de un trámite burocrático impersonal. En cambio, a día de hoy, pueden ser lo contrario. En los espacios que ofrece Prados Moros se pueden personalizar la música, la decoración y el programa de la ceremonia, para lograr un momento único y con un sello de identidad.

Prados Moros es una de las fincas para bodas en Madrid que ofrece distintas opciones de ceremonias civiles, con o sin contenido legal. Con el apoyo de esta empresa, es posible crear un momento único y personal.