Aprender sobre seguridad informática con Link Formación

Cada vez hay más funciones que, tanto organismos como autónomos, desarrollan a través de los dispositivos electrónicos. Componente esencial del contexto actual, la informatización es un valor esencial para lograr mayor productividad. No obstante, muchos usuarios de redes y dispositivos ignoran los riesgos que conlleva el uso de estas.

Link Formación es un centro de capacitación profesional que ofrece cursos gratuitos para un correcto manejo de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC). Destinado a profesionales de todas las áreas, se trata de procesos de formación que ayudan a mejorar la manera en que los usuarios se relacionan con estas herramientas.

Las formaciones de Link Formación Oriundo de Valencia, este centro de formación profesional viene ofreciendo asesoría informática desde 1998. Con una amplia trayectoria en un área que no para de evolucionar, los especialistas de esta institución cuentan con una diversa gama de servicios relacionados con la consultoría, la formación empresarial y la capacitación tanto para integrantes de organismos como para privados.

Los cursos gratuitos que este espacio ofrece tienen por objetivo mejorar los conocimientos generales que los trabajadores poseen, en relación con la creciente y reciente digitalización de cada vez más entornos laborales. Por tal motivo, ofrece una nutrida variedad de formaciones sin coste que pueden ser cursadas de manera virtual, mediante el ingreso a una página web. Cómo utilizar adecuadamente Google drive, aprender las competencias digitales básicas, adquirir nociones de ciberseguridad para dispositivos móviles, y una gran extensión de competencias digitales avanzadas, son parte de las temáticas que este centro didáctico ofrece en estos cursos.

¿Por qué es importante la seguridad informática? Desde que los espacios virtuales empezaron a formar parte activa de la vida social, tanto intercambios comerciales como actividades fraudulentas pasaron a ser posibilidades cotidianas al alcance de cualquier usuario.

Protegerse de estafas, robos de datos y ataques, son parte fundamental dentro de los conocimientos que cualquier usuario de redes debe poseer. De cualquier manera, no solo un ataque intencionado es un factor de riesgo. Accidentes, pérdidas fortuitas o producidas por un mal uso de los equipos, son hechos frecuentes que pueden costar caro. Los métodos para proteger la información, tanto de terceros como de los propios errores humanos, forman parte de las tareas rutinarias que cualquier usuario puede aprender, y Link Formación ofrece las instancias precisas para que eso ocurra.

Con los cursos gratuitos que actualmente pone a disposición de autónomos y trabajadores, cualquier persona con intención de incorporar nuevos conocimientos está en condiciones de realizarlo.