Las importantes constructoras españolas buscan talento en España para sus grandes proyectos en EEUU y Canadá, según Catenon

En la actualidad grandes constructoras como ACS que tiene una fuerte presencia en Toronto o en Estados Unidos y donde realiza megaproyectos como el de 2.839 millones dólares en la Bahía de Hawái. O Acciona con importantes obras en hospitales y autopistas son referente, al igual que Sacyr, Ferrovial, OHL o FCC. En estos países el liderazgo de las empresas españolas es indiscutible, confirmado por el hecho de que sólo cinco de ellas acaparan el 50% de los grandes proyectos.

La tendencia de estas empresas es concentrar sus esfuerzos en estos dos países, donde encuentran máxima estabilidad, seguridad jurídica y desinvertir progresivamente en otros países menos maduros o con mayor riesgo financiero de los proyectos.

A ello se suma el plan de inversiones anunciado por Biden, para abordar un sofisticado programa de infraestructuras en EEUU. Otro tanto ocurre en Canadá, donde su enorme geografía requiere de grandes proyectos, además del mantenimiento de las infraestructuras existentes, en un país que vive situaciones climáticas extremas y que requieren soluciones técnicas y de servicio muy sofisticadas. Proyectos de movilidad urbana, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, obras hidráulicas… que han sido impulsadas desde estos planes estratégicos de los gobiernos son altamente interesantes para las constructoras y los ingenieros españoles.

Según Catenon, se buscan fundamentalmente perfiles técnicos: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Civiles, Topógrafos, etc., así como, perfiles mixtos, técnicos y financieros, dada la relevancia creciente que tiene el modelo concesional para las empresas y la Administración, donde el conocimiento de la parte financiera permite analizar modelos de financiación público-privada. Para adaptarse, ya hay universidades que ofrecen dobles grados de Ingeniería de Caminos y ADE.

"Para los profesionales españoles cruzar el Atlántico les motiva si el proyecto es suficientemente interesante a nivel técnico porque les propicia progresión en su carrera o tienen intereses personales. Estados Unidos y Canadá ofrecen posibilidades laborales altamente ventajosas, no solo a nivel incentivos sino por la realización de sofisticados proyectos de gran magnitud, con dificultades geográficas y climáticas y sobre todo importantes obras de ingeniería que sería difícil de desarrollar en otros países. Las constructoras españolas miran hacia estos países y son un gran referente de prestigio para estos mercados. Nosotros en Catenon lideramos la búsqueda de talento para estos mercados no en España, sino también en los 100 países donde trabajamos de los cinco continentes", señala Carmen Caro, Directora División Infraestructuras en Catenon.

Canadá es un paraíso para muchos por la mezcla de culturas y eso gusta a los españoles, además, es un país fácil para vivir. En EEUU los ingenieros prefieren destinos como Florida y California, pero, cuando se habla de la América más despoblada, es más difícil encontrar candidatos, especialmente, en familias que quieran ir allí.

La preferencia de estas empresas por el talento ingenieril español se justifica tanto en sus conocimientos, en sus altas capacidades técnicas y experiencia, como en su compromiso. "En EEUU los profesionales locales tienen mucha movilidad y cambian fácilmente de trabajo cuando se les hace una oferta económica. Los españoles normalmente quieren hacer una carrera en estas compañías por ser un referente técnico que ejecuta obras de grandes infraestructuras donde son un referente, si como por la posibilidad de avanzar en su progresión profesional dentro de la Compañía en otros grandes proyectos en diferentes países, o bien, asegurar su retorno a España. También es importante señalar que no existe claramente un robo de talento español entre compañías de estos países y nuestras constructoras. Un dato significativo a la baja es que en la actualidad las mujeres no ocupan un tanto por ciento destacado en estos proyectos ya que es escaso el talento femenino en este sector".

Proyectos destacados de las constructoras españolas

ACS

Dragados-Canadá: cuenta con la mayor cartera de las españolas en el país. Actualmente tiene fuerte presencia en Toronto, Ottawa, Montreal y Vancouver donde está desarrollando proyectos como el Metro de Eglinton, el Nuevo Puente Champlain.

En EEUU la cartera de nuevos negocios del grupo español no deja de crecer. ACS. Recientemente, a través de una joint venture liderada por su filial Dragados, ha sido seleccionado por la Marina de EE UU para la ejecución del Proyecto de Reemplazo del Dique Seco 3 en la Base Conjunta Pearl Harbor Hickam en Hawái por un importe de 2.839,8 millones de dólares.

ACCIONA

La compañía lleva presente en Canadá más de 20 años y ha ejecutado grandes obras como los hospitales de Fort Saint John o Victoria en British Columbia, la autopista SEST.

En USA la compañía ha diseñado, construido y operado alrededor de 90 km de carreteras, y ejecutado algunos de los puentes más emblemáticos de la región. Algunos de los proyectos más relevantes en esta área son las autopistas A-30, en Montreal, Rt. Hon. Herb Gray Parkway o el Southeast Stoney Trail.

FERROVIAL

La división de Construcción de Ferrovial se ha llevado, en consorcio con Vinci Construction Grands Projet, la que ya es su mayor obra adjudicada en todo el mundo. Ambas compartirán trabajos para el diseño, construcción y la financiación de uno de los tramos de la línea de extensión del Metro de Toronto (Canadá). EE. UU ya representa su primer mercado a nivel global. Sus proyectos más emblemáticos son la autopista 407 ETR, que con 108 kilómetros de longitud y una inversión que supera los 3.300 millones de euros, se abrió en 1999 y estará en manos de la constructora española hasta 2098. Recientemente Ferrovial, a través de Webber -filial de construcción en Estados Unidos- se ha adjudicado la ampliación de un tramo de 12,8 kilómetros de la autopista I-95, ubicada en Carolina del Norte, valorada por un total de 283 millones de dólares (278 millones de euros).

SACYR

Para SACYR el desarrollo de negocio en Canadá y Estados Unidos son objetivos claves de la empresa en su actual Plan Estratégico.

Sacyr entró en el mercado canadiense en marzo de 2021 con sus dos primeros proyectos de construcción. Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, con su socio local Ledcor, ampliará la plataforma para la futura cuarta vía del corredor ferroviario Lakeshore East-West (LSEW) en Toronto.

En EEUU está presente desde 2018 y entre sus proyectos se encontró la ampliación de la carretera SR82, situada en el Estado de Florida. Desde entonces, han desarrollado catorce proyectos de construcción de carreteras en los estados de Florida y Texas.

OHLA

La compañía forma parte del top ten de contratistas en EEUU. El país es una de las geografías de referencia para OHLA junto con Latinoamérica y Europa. En el año 2021, la compañía logró nuevas adjudicaciones por valor de más de 1.150 millones de euros (1.378 millones de dólares) con contratos tan destacados como la mejora de la capacidad de la I-5 en California, la mayor instalación polideportiva cubierta de Norteamérica, Destination Sport Miami o la rehabilitación de la rotonda de la calle 79 Oeste, incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. En 2022, se adjudicaba en consorcio el proyecto Purple Line Light Rail, en Maryland, por un importe global 2.170 millones de euros (2.300 millones de dólares.

FCC

FCC Construcción lleva más de 25 años presente en Canadá. En 1998 fue adjudicatario del proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la autopista Federicton-Moncton Highway. En el año 2011, fue adjudicatario de la ampliación de un tramo de la ampliación del Metro de Toronto, la primera obra de infraestructuras de metro subterráneo moderno de la ciudad. Este proyecto fue finalizado en 2019.

En EEUU desde el 2007, ha desarrollado varios proyectos de gran importancia como el de la autopista I-95 Managed Lanes en Miami, una de las más transitadas de la Red de Autopistas Interestatales de Estados Unidos; así como el Gerald Desmond Bridge en Los Ángeles, una infraestructura que sustituyendo el puente existente. Se trata del primer puente atirantado construido en el estado de California.