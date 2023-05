O Beach Ibiza ha inciciado la temporada con un desfile de moda

El club abre sus puertas con un desfile de moda de Miamicci, The Origin Ibiza, Mina Ibiza, Nekai Ibiza, Morgado y Carolina Guna que han dado a conocer sus colecciones a orillas de la Bahía de San Antonio O Beach Ibiza ha celebrado este sábado su tradicional desfile de moda para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2023. En la pasarela, se han mostrado las creaciones de seis reconocidas firmas y diseñadores. A la cita no han faltado personalidades destacadas del panorama social ibicenco y al igual que otras reconocidas personalidades de ámbito nacional e internacional, entre ellas la actriz Eva Longoria. Una vez terminado el desfile, los asistentes pudieron disfrutar de un exquisito cóctel gracias a la oferta gastronómica que este ofrece. Organizado por NM Events in Ibiza, este evento de preapertura de temporada se ha convertido en una cita imprescindible en la agenda social de la isla y no es para menos, ya que los asistentes pudieron disfrutar de buen ambiente, espectáculos, excelente música, gastronomía y, por supuesto, la mejor moda.

