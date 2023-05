Towers IT sobre la importancia de la experiencia de usuario

Tras la pandemia, muchas empresas se ven presionadas a recortar gastos y buscar alternativas para aumentar la productividad. No obstante, esto también representa una oportunidad para que las empresas puedan examinar a fondo la salud de su infraestructura informática y, en particular, la experiencia del usuario final, ya que la productividad se relaciona directamente con la capacidad de los empleados para utilizar eficazmente la tecnología en el lugar de trabajo.

Un estudio del CBI sugiere que los niveles de productividad se mantienen un 2 % por debajo de las tendencias anteriores a la pandemia y, aunque muchos piensan en la productividad en términos de ética laboral, los expertos de Towers IT reafirman que la gestión de la experiencia del usuario final (EUEM) debe ser una prioridad absoluta para las empresas que quieren mejorar y mantener la productividad de sus empleados.

El efecto de la gestión de la experiencia del usuario en las organizaciones La EUEM incluye la gestión de los servicios de usuario final y la garantía de que son plenamente funcionales en todos los entornos de trabajo. La EUEM puede ayudar a identificar tendencias métricas como predictores de problemas futuros y a resolver problemas debidos a equipos infrautilizados.

La falta de una EUEM adecuada presenta un sinfín de retos organizativos, como una visibilidad reducida, la recopilación de datos a través de herramientas dispares y unos servicios de asistencia que carecen de datos en tiempo real sobre los dispositivos. Con un conocimiento limitado sobre el rendimiento del software instalado y los patrones de uso de los dispositivos de los usuarios finales, las organizaciones no pueden tomar decisiones informadas, lo que impacta de lleno en la eficiencia de sus servicios.

De las soluciones improvisadas al seguimiento del usuario final Hoy en día, el rendimiento de los dispositivos de los usuarios finales queda en gran medida sin seguimiento y las organizaciones cada vez buscan más soluciones que aborden de forma integral el estado de los dispositivos de los mismos. Para ello, contar con el asesoramiento de especialistas como Towers IT permite optimizar la gestión de la experiencia del usuario, obteniendo una visión real de la TI en toda la empresa, y aprovechar los datos de los estos usuarios finales y las métricas de rendimiento de los dispositivos.

Esto último ayuda a las organizaciones a lograr mejores resultados empresariales optimizando los entornos informáticos para mejorar el rendimiento de los sistemas de información, lo que permite tomar decisiones informadas para prestar el mejor servicio al menor coste posible. Cuando se aplica estratégicamente, una buena gestión de la experiencia del usuario ofrece una imagen holística y precisa de la salud tecnológica de una organización.