Be Chef ofrece cursos de pastelería en Barcelona de máximo nivel

Los apasionados por aprender el arte de la pastelería encontrarán la escuela Be Chef en Barcelona. Se trata de un espacio moderno, liderado por el chef Hans Ovando, quien ha sido calificado como el mejor maestro pastelero de España en 2022. Al prestigioso líder le acompaña un profesorado de máximo nivel, especializado en diversas áreas de este mundo dulce, lleno de pasión, sabor, estética y sorpresas. “Nuestro objetivo es el aprendizaje a través de la práctica y la aplicación de la creatividad, enfocándonos en una educación moderna”, expresa Ovando al invitar a los cursos de pastelería.

Diversas opciones para un aprendizaje de calidad Al acceder a la página web de Be Chef, los interesados en inscribirse en los cursos de pastelería pueden pautar una entrevista para visitar la escuela y conocer a los profesores. La opción principal de esta academia es el Curso de Pastelería Profesional, con clases presenciales los lunes y los martes, dirigidas a quienes quieran ser profesionales en este ámbito, incluso si son amateur. El curso inicia con teoría sobre las materias primas e ingredientes, la funcionalidad y características nutricionales de cada uno y a la par, la parte práctica, que comienza con las preparaciones más básicas hasta llegar a las nuevas técnicas de la pastelería de vanguardia.

De la mano de Hans Ovando y Elena Adell, los participantes de los cursos de pastelería en Barcelona recibirán clases presenciales de mañana o de tarde durante 10 meses, comenzado el 26 de septiembre de 2023. Cada curso solo admitirá a 10 alumnos. Tener muchas ganas de aprender, así como entender y hablar castellano son los requisitos principales para obtener el certificado como Chef Pastelero.

La escuela también ofrece el Curso de Pastelería Intensivo, con duración de un mes, para iniciar el 1 de julio de 2024. El programa resume las competencias que deben destacar en un pastelero profesional y permite complementar lo aprendido con acceso a la plataforma online donde encontrará 120 horas de videolecciones. Al cursar la formación en línea como un curso completo, los alumnos tendrán acceso adicional a 100 horas de prácticas y tareas a distancia, 50 horas de teoría y un digital de pastelería de Be Chef.

Más allá de las recetas El programa de cualquiera de los cursos de pastelería puede solicitarse a través del correo electrónico. Además, la escuela explicará sobre los planes de financiamiento de las formaciones disponibles.

La certificación oficial de Be Chef es internacional y es aval de una formación altamente profesional para quienes no solo sabrán elaborar recetas, sino que conocerán en profundidad cada proceso que se gesta en una cocina de pastelería de máximo nivel. Contar con este aval en el currículum abrirá muchas puertas en este fascinante mundo.