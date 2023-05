La humedad en las paredes y suelos de edificios y viviendas causa problemas a los ocupantes de esos edificios.

Esto se debe a un fenómeno conocido como subida capilar, en la cual el agua presente en el suelo asciende por las paredes, afectando la permeabilidad de estos.

Como consecuencia, las paredes pueden comenzar a agrietarse y aparecen manchas y hongos que, además de afectar la estética de las estructuras, también ocasionan infecciones respiratorias que deterioran la salud de los habitantes. Debido a esto, cada vez son más las personas que buscan empresa humedades encargadas de eliminar la humedad por capilaridad.

En este contexto, uno de los servicios más destacados en España es Preactiva. La empresa ha diseñado un innovador sistema que evita el ascenso del agua por las paredes, eliminando los problemas de humedad en edificaciones y viviendas de manera eficaz.

¿Dónde conseguir empresas especializadas en eliminación de humedades? En el mercado existe variedad de productos que dicen ser eficientes para eliminar la humedad por capilaridad. No obstante, algunos de ellos no ofrecen una solución definitiva para el problema, por esta razón es importante elegir una empresa humedades especializada en el área como Preactiva. La compañía experta en soluciones inteligentes de humedades, ha desarrollado un sistema electro-físico inalámbrico que elimina de manera eficaz la humedad por capilaridad de los suelos y las paredes y además previene su aparición.

La efectividad de sus dispositivos de humedad por capilaridad se debe a que la tecnología emite pequeñas ondas de baja frecuencia por las paredes y no por el aire, logrando un secado hasta cuatro veces más rápido. A su vez, las ondas penetran en los materiales y evitan la subida del agua, ya que el sistema interviene en su polaridad y la hace descender al orientar el polo negativo de la molécula de agua hacia abajo, aprovechando la gravedad.

Según el tipo de construcción, el sistema desarrollado por Preactiva puede eliminar las humedades en un plazo de entre 4 a 9 meses.

Garantía de alta calidad El sistema de humedad por capilaridad de Preactiva se ha avalado por la CE en Europa y la FCC en los Estados Unidos, quienes han comprobado la efectividad del producto para eliminar la humedad por capilaridad. Por otro parte, cuentan con la certificación del Instituto Internacional ICNIRP, que confirman que el dispositivo no afecta la salud de las personas, animales y plantas mientras se encuentra en uso.

A diferencia de otros productos del mercado que eliminan la humedad por capilaridad como los sistemas de electro-osmosis inalámbrico o la inyección de resina, los dispositivos de Preactiva tienen un precio más económico y son más fáciles de instalar.

Todos estos aspectos hacen del sistema electro-físico inalámbrico de Preactiva una opción asequible, efectiva, segura para eliminar de manera definitiva a los problemas de humedad por capilaridad que tienen las edificaciones.