La cooperativa Oikocredit, dedicada a la inversión de impacto, participa en una nueva edición de Biocultura Barcelona

En ella expondrá en su stand 312 una cocina solar de biomasa, utensilio imprescindible para proporcionar energía térmica limpia a las comunidades rurales de África y evitar más de 4.000 millones de muertes ocasionadas por las emisiones de CO2 en los hogares. Una cata de chocolate de comercio justo y una charla sobre finanzas éticas, actividades destacadas de Oikocredit en el marco de la feria Oikocredit, la mayor cooperativa de inversión de impacto enfocada en los Países del Sur Global –África, Asia y Latino América, estará presente en Biocultura 2023 - del 4 al 6 de mayo en el Palau Sant Jordi.

Dentro de esta Oikocredit contará con un stand informativo en el que expondrá una cocina solar de biomasa, utensilio imprescindible para satisfacer las necesidades de energía térmica limpia en las comunidades rurales de países de África como Lesotho, Uganda o Kenya que no tienen acceso a la red eléctrica convencional para poder trabajar y desarrollar su actividad diaria. Este es el caso de Caroline Nafuna de Uganda, que se levanta cada mañana para preparar el desayuno a su familia, sin saber que esta tarea ordinaria tiene implicaciones graves y peligrosas a largo plazo para su salud. Una cata de chocolate de comercio justo y una ponencia sobre finanzas éticas, completa las actividades de Oikocredit en la feria.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 3.000 millones de personas en todo el mundo cocinan a fuego abierto o con estufas rudimentarias, utilizando combustibles no renovables y contaminantes. Esta práctica es dañina para la salud y contribuye significativamente a la deforestación. La OMS dice que más de 4 millones de personas mueren prematuramente cada año debido a enfermedades asociadas con la contaminación del aire en el hogar, sobre todo mujeres, ya que son las que tradicionalmente son responsables de gestionar las tareas domésticas.

La estufa de cocina híbrida de biomasa solar combina la generación térmica y eléctrica mediante el uso de una batería cargada con energía solar, no solo para permitir a los usuarios acceso a la electricidad, sino también para alimentar el ventilador necesario para crear una combustión de biomasa limpia, evitando así la alta mortalidad por una mala ventilación. Habilitada para pagar por uso, es capaz de cargar teléfonos móviles, tan necesarios para poder tener acceso a servicios financieros o de salud en zonas rurales remotas, y proporcionar luz, mientras utiliza entre un 50% y un 85% menos de combustible en su empleo.

Además, este producto también permite que las familias africanas rurales eliminen los gastos de energía redundantes y aumenten los ingresos disponibles del hogar, lo que para algunos podría ser la clave para superar la línea de pobreza extrema.

La cocina limpia es un aspecto que ha recibido poca atención y financiación, a pesar del claro impacto social y ambiental del uso no sostenible de combustibles.Por ello, en 2020 Oikocredit otorgó un préstamo convertible de un millón de euros a African Clean Energy para apoyar la expansión de la cocina limpia y el acceso a la electricidad rural en el África subsahariana.

Cata de chocolate con los cinco sentidos y finanzas éticas

De la mano de Oikocredit, los asistentes a Biocultura podrán participar en una cata de chocolate de comercio justo, donde se degustarán una selección de chocolates comercializados bajo este sistema (07/05/2023 - 15:00h/ Show cooking), aprendiendo a distinguir matices, texturas y sabores en boca, además de conocer a las organizaciones productoras que los cultivan.

Con esta actividad, la cooperativa quiere incidir en la necesidad de apostar por el comercio justo en un sector, el del chocolate, mal pagado y con más de 2,2 millones de menores trabajando en la producción de cacao en condiciones durísimas. El comercio justo representa la alternativa con conciencia social a esta situación, permitiendo garantizar unas condiciones dignas de trabajo, que el agricultor reciba un precio justo por su producto y el cumplimiento de las normas básicas de derechos humanos.

Por otra parte, la conferencia "Cómo descarbonizar tus ahorros y tus cuentas. Introducción exprés a la banca ética" (06/05/2023 - 12:00h/ SALA 2) abordará temas como las finanzas al servicio de las personas y su importancia en la transformación de la economía de las poblaciones más desfavorecidas. Todo ello con el principal objetivo de sensibilizar y formar a la sociedad sobre la financiación ética y solidaria y el uso de instrumentos financieros para mejorar la vida de las personas.