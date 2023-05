Una veintena de profesionales de la IA y el dato protagonizarán el evento IA en Femenino

La Secretaria de Estado de Digitalización e IA, Carme Artigas, estará presente en la tercera edición del evento que reúne a las principales profesionales del sector Mañana, día 4 de mayo, se celebra en Madrid una nueva edición del evento IA en Femenino. Un evento que nuevamente se podrá seguir online en directo desde cualquier lugar del mundo. Organizado por AI-Network y Big Data Magazine contará con algunas de las principales profesionales del sector en España.

La Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en el Gobierno de España, Carme Artigas, será la responsable de la apertura de un evento que cumple tres años de vida. El formato de este año cuenta con tres interesantes entrevistas a Pepa Rojo, Directora Creativa de Meta España y Portugal; Macarena Estévez, Founder de Círculo de Ingenio Analítico e impulsora del evento; y Cristina Aranda, Cofundadora de Mujeres Tech.

Además, se completa la agenda con tres mesas redondas que ya tienen confirmadas oradoras de primer nivel:

16:15-16:30. Apertura del evento

Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e IA en Gobierno de España

Alba Casero, Chief Transformation Officer de GroupM 16:30-16:50. AI Talks I

Pepa Rojo, Directora Creativa de Meta España y Portugal

Entrevista: María Gil, Directora de Marketing de AI-Network 16:55-17:25. Mesa I "A generalizada y su impacto en las empresas"

Raquel Castuera, CMO & Digital Marketing Director El Mundo

Noelia González Rodríguez, Manager EA Loc Data & AI

Sofía Valcárcel, Senior Data Analyst en MediaMarkt TechHub

Modera: Elisa Martínez Frade, VP Sales Iberia & Latam en Expert.ai 17:30-18:00. Mesa II "Choque de culturas en las empresas" (ingenieros vs abogados – jóvenes vs seniors)

Berta Ares, Directora General BME Inntech

María Manso, Discipline Leader of Advanced Analytics & Data Governance for HR at BBVA

María Teresa Ballestar, Profesora Asociada e Investigadora de la URJC.

Modera: Nuria Ávalos, directora general de IndesIA 18:05-18-25. AI Talks II

Macarena Estévez, Founder de Círculo de Ingenio Analítico

Entrevista: Katharine Contramaestre Managing Director de Keyrus 18:30-19:00. Mesa III "AutoML: la analítica al alcance de todos. Ventajas para las empresas"

Marina Ruiz de Olano, Associate director Data Strategy en MSD

Cristina García, Dirección TelcoSeguros at Orange

Irene Yusta, Head of Data Development Team en Grupo MásMóvil

Modera: Begoña Vega, Head of AI Models & Applications en Innova-tsn 19:05-19-20. Inspirational moment

Cristina Aranda, Cofundadora de Mujeres Tech

Entrevista: Mónica González, Country Manager de AxiCom Las entradas online ya están disponibles en la plataforma habitual y son abiertas a profesionales de empresas finales, así como a proveedores de servicios y consultoras.

Si se quiere recordar lo que ocurrió en las dos primeras ediciones del IA en Femenino, se puede entrar en la plataforma de vídeos a demanda. La edición de este año cuenta con Keyrus, Expert.ai e Innova-tsn como patrocinadores Platinum y PiperLab como Gold. Además, participan como colaboradores AxiCom, GroupM y VinoPremier.