¿Sabías que mayo es el Mes de la Masturbación?

Todo comenzó el 1 de diciembre de 1994 en San Francisco cuando, durante una conferencia en la sede de Naciones Unidas, la doctora Joycelyn Elders (quien era entonces la Cirujana General de los Estados Unidos, la máxima autoridad en cuestiones de salud) informó acerca de los beneficios de la masturbación para la salud. Así mismo, señaló que resulta ser una parte fundamental de la sexualidad humana, y que es un tema que debería promoverse en los programas de educación sexual de los colegios. Estas declaraciones le costaron su puesto de trabajo, pero abrieron un debate tan controvertido como necesario.

A raíz de este suceso, un año más tarde, la firma de juguetes sexuales Good Vibrations creó el Día de la Masturbación, cuyo éxito fue tal que la fiesta se extendió a todo el mes. Y así se estableció mayo como el mes de la masturbación. Por supuesto, en EasyToys no podíamos dejar pasar esta fecha tan importante y, por ese motivo, también lo celebramos.

Masturbarse por primera vez

Masturbarse por primera vez puede ser un poco intimidante. Por este motivo, aquí te damos algunos pasos que podrías seguir para esa primera vez:

1. Encuentra un lugar cómodo y privado: Es importante que te sientas cómodo y seguro en el lugar donde te masturbas por primera vez. Puedes hacerlo en la privacidad de tu habitación o en un baño, donde no vayan a interrumpirte.

2. Explora tu cuerpo: Tómate un tiempo para explorar tu cuerpo. Puedes comenzar tocando diferentes partes de tu cuerpo, como los pezones, los muslos, el ombligo y otras zonas erógenas. Esto te ayudará a entender qué zonas te resultan más sensibles y agradables.

3. Descubre qué te gusta: Una vez que te sientas cómodo con tu cuerpo, empieza a explorar tu área genital. Utiliza tus dedos para acariciar suavemente tu clítoris o tu pene, puedes empezar con un toque suave y aumentar la presión a medida que te sientas más excitado/a. También puedes probar diferentes movimientos, como frotar, presionar o tocar en diferentes direcciones. ¡Da rienda suelta a tu imaginación!

4. Experimenta con diferentes técnicas y prueba juguetes sexuales: Puedes probar diferentes técnicas para ver cuál te resulta más placentera, como frotar el clítoris, utilizar los dedos para estimular la vagina, o usar lubricante para mejorar la sensación. Además, puedes añadir un juguete sexual, específicamente para principiantes, con el que intensificar estas sensaciones y conocer aún mejor tu cuerpo.

Te compartimos, a continuación, un top 5 de juguetes sexuales más populares. Recuerda que cada persona es diferente, por lo que no hay una forma correcta o incorrecta de masturbarse. Tómate tu tiempo, relájate y disfruta del proceso.

Los mejores juguetes sexuales relacionados con la masturbación

En EasyToys, hemos llevado a cabo un estudio para conocer cuáles son los juguetes sexuales más vendidos en nuestra tienda online y quiénes son los mayores consumidores durante lo que va de este 2023. Haz click en este enlace para leer el estudio completo.

En primer lugar, cabe destacar que la audiencia masculina está experimentando un crecimiento constante y, por el momento, ha logrado posicionarse por delante de la audiencia femenina, siendo mayor aproximadamente un 16%. Por otro lado, las personas de entre 45 y 54 años son las que más visitan la web y compran juguetes sexuales, seguido de las que tienen entre 35 y 44 años. Además, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga son las regiones españolas destacadas, que más interés muestran por este tipo de productos.

Si tienes curiosidad, estos son los juguetes que más se venden en España según nuestra data.

Conoce cuáles son los juguetes sexuales más vendidos

En conclusión, hay varias opciones de masturbación, y cada persona debe experimentar y descubrir cuál es la forma que más les gusta y les resulta satisfactoria. Es importante recordar que la masturbación es una forma saludable y segura de explorar la sexualidad y el cuerpo. ¡Es momento de innovar y probar nuevos juguetes sexuales!