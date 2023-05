La cuerda siempre suele romperse por la parte más débil. Los más vulnerables, quienes no tienen capacidad de defensa, son víctimas de decisiones interesadas tomadas al margen de su propio bienestar. Es lo que va a ocurrir, si nadie lo remedia, con las personas con discapacidad intelectual mayores de 21 años de Castilla y León.

Soy cuidadora de un centro de atención a estos hombres y mujeres, que no son ni enfermos ni ancianos, sino personas con capacidades diferentes. Por eso quienes trabajamos hasta ahora con ellos hemos sido formados de acuerdo con los parámetros de expertos como Robert Schalock y Miguel Ángel Verdugo, para procurarles una calidad de vida que pasa por conseguir su bienestar emocional, su desarrollo personal y su inclusión social. En estos centros acuden a clase, a talleres, a campamentos, a competiciones, van de vacaciones a la playa...

Pues bien: las personas con discapacidad intelectual mayores de 21 años van a pasar a ser consideradas como dependientes en lugar de discapacitados. Y ello implica que quien tenga un grado medio y nada de formación específica pueda desempeñar este trabajo. Dicho de otra manera: la Junta no reconoce la titulación de grado superior que en su día se nos exigió para el acceso a dichos puestos y se nos rebaja la categoría a grado medio.

Así, con el beneplácito de UGT, CC.OO. y CGT, se suprimen de un plumazo los derechos laborales de 500 cuidadoras (un 95% somos mujeres), y, lo que es peor, los derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad intelectual.