El nuevo trabajo del siglo XXI

Hoy en día las redes sociales están muy presentes en la vida de las personas. ¿Es bueno o malo? Hablamos de los “influencers”, estos van posteando contenido y sumando seguidores, a base de colgar fotos y videos de sus viajes más idílicos, influyendo en las decisiones de muchas personas.

Me da rabia que la gente no vea esto como un trabajo. Detrás de cada viaje y de cada video hay una historia, un guion, una preparación, etc.

Ser una figura pública no es nada fácil, no todo el mundo podría serlo, tener que lidiar con que la gente este mirando que haces y que dejas de hacer, las críticas que van a suponer,si haces esto, pero la gente esto no lo ve, se piensan que vivimos del cuento y que todo el mundo podría hacer lo que hacemos.