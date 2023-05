Ya sé que no es lo que toca, y menos con este calor; pero no puedo quitarme de la cabeza el conocido eslogan publicitario de “Vuelve a casa, vuelve …”, el del turrón. Quizá sea porque en estos días no se deja de hablar de la vivienda, a modo de ariete electoral, en el que algunos, incluso, hablan del milagro de los panes y los pisos ante las promesas del Gobierno, que aparentan que, por fin, éste ha descubierto que a las personas (a la gente, perdón) tradicionalmente nos gusta tener un techo bajo el que cobijarnos.

No discutiré que la expresión no está mal traída, aunque, quizá, la analogía más ajustada, manteniendo la temática, hubiera sido la del milagro de las bodas de Caná, por eso del efecto anestésico que tanto el vino como las promesas gubernamentales procuran. El caso es que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tan esperado como el maná en el desierto de Sinaí, parece que no contemplaba la vivienda como una prioridad; en cambio, sí la movilidad sostenible (moverse sin venirse abajo, para que quede más claro). Y es normal: si no tengo destino, al menos que se me facilite moverme, a ver si, de casualidad, encuentro algo. Como consecuencia, máxime a las puertas de unas elecciones municipales electrizantes, el paisaje urbano se va llenando de autobuses eléctricos, de carriles bici para bicicletas públicas con asistencia eléctrica, de cargadores eléctricos para coches eléctricos…; y mientras, yo, tonto de mí, creyendo que éramos energéticamente dependientes, particularmente por lo que se refiere a la generación de electricidad (desde luego, ya me vale).

Así que, definitivamente, a falta de domicilio al que volver, nos recuperaremos a base de pedaladas, nos transformaremos en nómadas ilusionados y nos adaptaremos a recalar aquí o allá, según se pueda (que para eso somos vulnerables; ¡y que venga algún propietario a decir lo contrario!), porque eso de vivir en un sitio fijo, la verdad, está sobrevalorado: donde esté conocer mundo... Además, ya lo dicen los cardiólogos: el sedentarismo es un importante factor de riesgo para la salud, por eso hay que moverse y, por si acaso, tener a mano un desfibrilador, también eléctrico, claro.