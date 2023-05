Conocer las novedades del Impuesto sobre Sociedades 2022, de la mano de MAX GESTIÓN

Hace poco, el Ministerio de Hacienda y Función Pública estableció algunas novedades en el Impuesto sobre Sociedades 2022, mediante la Ley 31, del 23 de diciembre. Este tributo grava la renta obtenida por estas personas jurídicas o colectivos establecidos en España.

Aunque su cálculo se determina con la diferencia entre los ingresos y gastos obtenidos en el ejercicio económico durante el año anterior, es necesario aplicar los ajustes o correcciones que resuelve la norma.

En ese sentido, el despacho de consultores expertos en trámites fiscales, laborales y contables MAX GESTIÓN destaca entre el gremio por ofrecer servicios de asesoría en dichas actualizaciones a más de 500 clientes, con el fin de aplicar las tasas correctas ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y evitar multas y sanciones en las operaciones mercantiles.

¿Qué cambios hay en el gravamen sobre sociedades? Además del talento humano, MAX GESTIÓN cuenta con programas de software de última generación, con los que se alcanzan valores exactos para declarar los tributos ante las autoridades públicas como la AEAT. Específicamente, para el Impuesto sobre Sociedades (IS), la compañía realiza acompañamiento personalizado, en el que, además de ejecutar las debidas cuentas de repartición de dividendos y determinar la base imponible para los cálculos, informa sobre las siguientes novedades para el 2023.

En primer lugar, el tipo de tasa general aplicable a sociedades anónimas y limitadas es del 25 %. Mientras tanto, los regímenes especiales que se establecen para pymes, microempresas y entidades de reducida dimensión son del 23 %. Asimismo, las sociedades de nueva creación con base positiva, en el primer y segundo período, tendrán que declarar el 15 %. Por su parte, las cooperativas fiscalmente protegidas, el 20 %; las entidades sin ánimo de lucro que apliquen al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, el 10 %; y, finalmente, los fondos de inversión y fondos de activos bancarios, deberán pagar el 1 % de sus beneficios.

Otras nuevas exigencias para el IS MAX GESTIÓN también ayuda sobre las modificaciones en impuestos más complejos de comprender, por lo que la consultoría es indispensable. Entre ellos, el gravamen reducido del 23 % para las entidades que hayan obtenido valores finales o netos del negocio en el 2022 inferiores a 1 millón de euros.

Igualmente, se añade un nuevo mandato con respecto a negocios que entren en funcionamiento en 2023, 2024 y 2025, para la amortización acelerada de vehículos eléctricos FCV, FCHV, BEV, REEV y PHEV.

Por su parte, los contribuyentes del IS tienen derecho a la reducción en la base imponible de sus establecimientos comerciales ubicados en las Islas Baleares, si destinan hasta el 90 % de los beneficios a la reserva de inversiones. Cabe destacar que las empresas que produzcan bienes agrícolas, ganaderos y pesqueros en estas islas podrán obtener una bonificación del 10 % de los rendimientos derivados de las ventas.

En general, cada detalle relacionado con las actividades económicas de las sociedades requiere análisis profesionales que incluyan tecnología avanzada para cumplir con los requisitos de declaración que dispone la Ley.