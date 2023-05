ADDAW habla de la importancia de las WCAG en la accesibilidad

En junio de 2018 la World Wide Web Consortion (W3C), encargada de de hacer recomendaciones para mejorar la navegación web, adoptó las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web o WCAG, por sus siglas en inglés.

El propósito de esto es hacer más accesible el contenido web. Especialmente, para personas con discapacidad o dispositivos móviles con altas limitaciones. Actualmente, es obligatorio que cualquier web de los organismos públicos sea accesible de acuerdo a estos estándares.

Es importante destacar que España actualmente no se rige en cuanto a accesibilidad por las WCAG, sino que lo hace por su propia normativa, la UNE-EN 301549:2022. Esta, en definitiva, usa las WCAG como base, pero añade algunos criterios más

Las empresas que ahora mismo no cumplan con esta normativa, pueden apoyarse en ADDAW, una asociación sin fines de lucro que ofrece ayuda especializada a las empresas para cumplir con estos estándares de accesibilidad.

¿Por qué son importantes las WCAG en la accesibilidad? Tal como se mencionó anteriormente, las Web Content Accessibility Guidelines o WCAG son básicamente directrices de accesibilidad para el contenido web, que forman parte del ecosistema de directrices establecidas por la W3C, en pro de hacer que los sitios web sean accesibles para personas con discapacidades. La importancia de las WCAG se entiende mejor cuando se las observa desde la perspectiva de que la accesibilidad web no tiene que ser un privilegio, sino un derecho. En este sentido, lo que intenta WCAG es permitir que la mayor cantidad de personas posibles puedan tener acceso a la web en igualdad de condiciones, independientemente de cualquier discapacidad o limitación que puedan tener a nivel físico, cognitivo o tecnológico. Allí es donde fundamentalmente, radica la importancia de estas directrices, y lo relevante que es para el futuro de la World Wide Web.

Esta normativa debe cumplirse Actualmente, en cualquier web de los organismos públicos, las entidades y las asociaciones que reciben financiación pública, empresas privadas cuya facturación sea de más de 6 millones de euros, centros educativos privados y más, deben obligatoriamente tener una web accesible según los estándares WCAG. Todo esto, según la normativa UNE-EN 301549:2022. No obstante, actualmente todavía existen muchas empresas que por una u otra razón no cumplen todavía con ello. Con el fin de ofrecer ayuda en este aspecto, y como parte de su lucha por el derecho a la accesibilidad web, ADDAW ofrece ayuda especializada a todas las empresas que necesiten hacer su web accesible bajo estas directrices. De esta manera podrán cumplir con la normativa vigente. La compañía se encarga de hacer una auditoría a la web de la empresa en cuestión, para determinar cuáles son las medidas y los cambios que se deben implementar para tener una web accesible en términos de perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez.

En el sitio web de ADDAW se puede encontrar mucha más información acerca de las directrices WACAG y su importancia, así como de sus servicios, cómo lo llevan a cabo y cuáles son las empresas obligadas a cumplir con la norma. Desde allí también se puede solicitar online una auditoría a la web de la empresa del usuario, para comenzar el proceso hacia el cumplimiento de la normativa.