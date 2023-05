Proteger las marcas comerciales y activos intelectuales con la ayuda de iMarcas

Para cualquier tipo de empresa, el registro de marcas España es una etapa fundamental, puesto que evita cualquier tipo de fraude de índole comercial por usurpación de nombre.

Se trata de algo que va más allá de la calidad del producto y/o servicio que se comercialice, por lo que se recomienda efectuar el proceso en la etapa de constitución de una compañía.

Además, el registro también sirve como un elemento de diferenciación de la competencia. De esta manera, resulta más sencillo captar clientes y buscar la fidelidad de los mismos. Dicho proceso se puede llevar a cabo a través de iMarcas, una firma que ayuda a empresarios y emprendedores a proteger sus marcas comerciales y activos intelectuales.

Registro de marca en España El procedimiento de registro de marca es clave para evitar cualquier tipo de inconveniente de índole legal a futuro. Esto puede suceder cuando un producto alcanza éxito en el mercado y la empresa que lo comercializa no cuenta con el registro, por lo que otras firmas pueden comercializarlo sin inconvenientes.

En iMarcas, son conscientes de ello, por eso ofrecen un servicio de garantía para los clientes, de forma tal que pueden sentirse seguros al momento de llevar adelante sus negocios. Una de las modalidades que ofrece protección de marca registrada en el Estado Español es marca española. Con relación a la misma, la organización responsable de su registro es la Oficina Española de Patentes y Marcas.

A la misma se suman las opciones de marcas comunitaria e internacional. En particular, esta última proporciona protección en España y en ochenta y cinco países del mundo.

iMarcas es garantía de confianza para las empresas Una de las posibilidades que ofrece iMarcas es la comprobación y viabilidad de marca al instante. Se trata de un estudio gratuito que posibilita conocer detalles específicos sobre el mercado. Eso es posible gracias al trabajo que desarrollan los expertos que prestan servicios en la compañía, que está conformada por abogados e ingenieros de amplia experiencia en materia de propiedad intelectual y nuevas tecnologías.

El plus de la prestación está en la atención personalizada, que incorpora la modalidad de agente único de servicio, de forma que cada cliente tiene asignado un Agente de la Propiedad Industrial que brinda atención y asesoramiento de forma exclusiva. Como consultora jurídica especializada en la protección de activos de la propiedad intelectual, la misma figura como agente oficial y agente europeo de marcas. Además, se trata de una compañía miembro de las principales organizaciones de la propiedad intelectual, con lo cual es garantía de confianza en cualquier proceso.