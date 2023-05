Amplya y el Kit Digital, aliados que resuelven problemas para la digitalización de pymes en España

Actualmente, el progreso tecnológico incesante ha cambiado las condiciones del entorno empresarial, puesto que las compañías necesitan herramientas para digitalizar sus diferentes procesos, con el fin de ser competitivas y actualizadas frente a su competencia.

Para ello, las compañías en España cuentan con el apoyo del Kit Digital, un programa diseñado por la Unión Europea cuyo objetivo es ayudar a los negocios en sus procesos de digitalización, el cual amplió sus plazos hasta 2024. Así lo destaca Amplya, una empresa especializada en el desarrollo de software y soluciones digitales para empresas.

Un programa que extiende sus plazos para beneficiar a muchas más empresas El Kit Digital es un programa que subvenciona a las pymes y pequeños negocios, para ayudarlos a implementar soluciones que les permitan digitalizar sus procesos y operaciones. De este modo, se busca modernizar el tejido productivo del país, así como favorecer el crecimiento de las pequeñas empresas y posibilitar su presencia en nuevos mercados.

Para participar en el proceso, las empresas o negocios solicitantes deben ser considerados como pymes, con determinados límites financieros y una plantilla menor a 50 empleados. Por otro lado, no pueden estar en situación de crisis, y deben encontrarse al día con sus obligaciones legales y tributarias, además de no incurrir en ningún impedimento establecido en el reglamento del programa.

La primera convocatoria del Kit Digital se lanzó en noviembre de 2021 y benefició a más de 2,000 empresas hasta abril de 2022. En este 2023, se tenía previsto el cierre de nuevas etapas de convocatoria en marzo, septiembre y octubre, respectivamente. Sin embargo, tras los últimos anuncios del Gobierno, todos estos plazos se han suspendido, y la etapa de solicitud se extiende hasta diciembre de 2024.

La aportación de Amplya como empresa que implementa del Kit Digital A la par de las pymes beneficiarias, el programa Kit Digital trabaja con agentes digitalizadores, los cuales ofrecen sus soluciones para que las empresas puedan financiarlas por medio de las subvenciones establecidas. Uno de estos es Amplya, una organización especializada en el desarrollo de software de gestión empresarial, especialmente para compañías dentro del sector de las reformas y la construcción.

Como agente digitalizador, Amplya ofrece un amplio espectro de soluciones digitales que se pueden financiar mediante el Kit Digital, como software ERP para obras y reformas, sistemas de gestión de inventario, diseño de páginas web, gestión de redes sociales, desarrollo de plataformas E-Commerce, implementación de CRM para gestión de clientes e incluso sistemas de facturación electrónica.

Por su parte, el equipo de esta empresa ofrece orientación a los postulantes para aplicar a este proceso, así como para conocer el límite del importe que pueden solicitar según el tamaño de su negocio. Además, ofrecen un presupuesto personalizado para cada caso para ayudar a los solicitantes a escoger las mejores soluciones en digitalización según sus necesidades.

Si se es dueño de una pequeña o mediana empresa e interesa modernizar los procesos y operaciones, no hay que dudar en aprovechar las oportunidades que ofrece el Kit Digital y el contar con el apoyo de un agente digitalizador como Amplya. Su amplio catálogo de soluciones y la orientación personalizada de su equipo permitirán dar un gran paso hacia la digitalización empresarial. Para obtener más información, visita su sitio web amplya.es.