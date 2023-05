Clínica Eyecos informa de que los productos crece pestañas pueden oscurecer los ojos

Los productos crece pestañas contienen prostaglandinas sintéticas, las cuales actúan en los folículos pilosos de las pestañas prolongando la fase de crecimiento natural de las pestañas.

Sin embargo, estas mismas prostaglandinas pueden tener efectos secundarios, como irritación ocular, sequedad, picazón, oscurecer la piel alrededor de los ojos y cambiar el color de los ojos, especialmente en personas con ojos claros.

En este contexto es donde surge Clínica Eyecos, una clínica oftalmológica líder en láser para cambiar el color de los ojos. Con el láser NewEyes, sus profesionales son capaces de proporcionar resultados naturales de manera segura, eficaz y predecible.

NewEyes Laser garantiza resultados óptimos Los cambios de color que producen los productos que promueven el crecimiento de pestañas son permanentes, por lo que no existe tratamiento natural para deshacerse de ellos. Sin embargo, Clínica Eyecos ofrece a sus pacientes una técnica avanzada capaz de cambiar el color del iris y, consecuentemente, el color de los ojos. A su vez, el tratamiento es una técnica láser ambulatoria, no quirúrgica, lo cual significa que, durante el proceso, el paciente no se expone en ningún momento a las complicaciones típicas de la cirugía intraocular.

El objetivo práctico del tratamiento es la despigmentación del iris, proceso en el que se ven ligadas cuestiones biológicas. Por esta razón, existe un nivel de predictibilidad en cada uno de los casos, el cual se verá afectado por el grado de pigmentación del paciente, en comparación con otros casos ya realizados, y características genéticas de los familiares. De esta manera, los ojos que hayan adoptado una tonalidad más oscura tienen la oportunidad de volver a su forma inicial.

Razones por las cuales los productos crece pestañas modifican el color de los ojos En el mercado, existe una gran cantidad de productos crece pestañas que contienen prostaglandinas, las cuales afectan directamente al color de los ojos. Esto no va relacionado con una toxina que afecte el ojo, sino que este producto estimula el crecimiento y aumenta la densidad de las pestañas. Además, también genera la producción de melanina, que es en sí es un pigmento natural que se produce en el cuerpo, incluyendo el iris, por células llamadas melanocitos. La cantidad y el tipo de melanina producida en el iris son determinados genéticamente y varían de una persona a otra.

En personas con ojos de color claro, hay menos melanina en el iris y esto permite que la luz se refleje y disperse en diferentes direcciones, lo cual crea la apariencia de que es un color más claro. Por lo tanto, si los niveles de melanina aumentan, los ojos tenderán a oscurecerse.

Con sede en Barcelona, la Clínica Eyecos se posiciona como la más prestigiosa del mundo en láser para cambiar el color de los ojos. De esta manera, los clientes pueden acceder a un tratamiento seguro e indoloro para volver a su color de ojos original.