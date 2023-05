Eliminar humedad por capilaridad con Aquapol

Cuando una vivienda es afectada por la humedad por capilaridad, los primeros síntomas que se pueden detectar a simple vista son el desprendimiento de pintura en las paredes y manchas en los tabiques. Se trata de una de las patologías en la construcción más habituales.

En consecuencia, no solo es imprescindible conocer en qué consiste, sino también saber qué soluciones se pueden aplicar.

En este camino, Aquapol es una de las herramientas más eficientes para eliminar humedad por capilaridad. Su tecnología poco convencional utiliza la energía natural de la tierra para su funcionamiento.

Humedad por capilaridad La humedad por capilaridad sucede cuando las partículas de agua presentes en la zona sobre la que está asentada cualquier edificación ascienden poco a poco por los poros de las paredes pudiendo alcanzar alturas de más de dos metros en muchos casos. Este movimiento, llamado ascenso capilar, es una propiedad de los líquidos que les permite alcanzar cierta altura cuando están en el interior de conductos de pequeño diámetro. Además, también ascienden sales higroscópicas que, al evaporarse el agua, quedan adheridas a las paredes. También, la humedad por capilaridad puede generar, con el paso de los años, daños estructurales, y puede ocasionar problemas de salud en los habitantes de la vivienda. Por otro lado, cabe remarcar que una de sus causas es la mala utilización de los revestimientos y de los aislantes elegidos para la construcción.

Cómo solucionar la humedad por capilaridad Para eliminar la humedad por capilaridad, existe Aquapol. Se trata de un sistema alternativo y ecológico que utiliza la energía natural de la Tierra para acabar con este problema de forma permanente. De patente austriaca, esta solución se encuentra en el mercado desde 1985. Funciona a través de una antena receptora que capta la energía y la polariza, revirtiéndola sobre las paredes. De esta forma, emana un campo efectivo de acción que hace que la humedad ascendente en la pared se deslice hacia abajo. Al convertir la energía libre o espacial, el dispositivo se considera físicamente como un generador, es decir, un convertidor de energía.

Cabe destacar que Aquapol se instala fácilmente sin la necesidad de obras. Además, no necesita electricidad o baterías, ni tampoco mantenimiento. En consecuencia, representa un ahorro energético. A su vez, es respetuoso con el medioambiente al no utilizar productos químicos y tiene efectos biológicos positivos para la salud. Por otro lado, la firma cuenta con un equipo dispuesto a asesorar al cliente, de forma integral, si este encuentra dificultades a la hora de solucionar la humedad por capilaridad.