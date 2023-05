FactoryNet Augusta, los terceros de confianza cualificados europeos

El Reglamento eIDAS es un marco legal de la Unión Europea que establece normas y estándares de identificación electrónica. Este reglamento tiene como objetivo mejorar la seguridad y la confianza en las transacciones electrónicas transfronterizas para los terceros de confianza cualificados europeos. Asimismo, establece requisitos técnicos y de seguridad para la creación y verificación de firmas electrónicas, sellos electrónicos y otros servicios de confianza.

En este contexto, FactoryNet Augusta ayuda a crear documentos electrónicos que cumplan con dichos estándares establecidos por el reglamento. Sus soluciones informáticas aseguran la validez legal de las firmas y mejoran la eficiencia de los procesos legales pertinentes.

¿Cuál es la diferencia entre un tercero de confianza cualificado y no cualificado en cuanto a la validez de pruebas? Según el eIDAS, los servicios de confianza son aquellos que utilizan tecnologías electrónicas para garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad de datos y documentos electrónicos. Los terceros de confianza cualificados son aquellos prestadores de servicios de confianza que han obtenido una acreditación por parte de un organismo de evaluación. Dicha entidad, debe estar acreditada por un estado miembro de la UE y que cumpla con requisitos específicos de seguridad y fiabilidad. Estos prestadores cualificados deben remitir un informe de evaluación de conformidad a la lista de confianza de su estado miembro. También deben someterse a evaluaciones periódicas para mantener su estatus cualificado.

En caso de un juicio, la validez de la prueba presentada por un tercero de confianza cualificado goza de una presunción de validez. Esto significa que se presume que la prueba es auténtica e íntegra, a menos que se demuestre lo contrario. Por otro lado, la prueba presentada por un tercero de confianza no cualificado no goza de la misma presunción de validez. Por lo cual, debe ser evaluada de acuerdo con las circunstancias del caso. En este sentido, FactoryNet Augusta funge como tercero de confianza cualificado.

Desempeño de FactoryNet Augusta en el mundo electrónico FactoryNet Augusta es una empresa especializada en el diseño, desarrollo e implantación de software de gestión y comunicación. Además de ofrecer consultoría sobre aplicaciones CRM's y ERP's, la compañía ofrece experiencia en el desarrollo de soluciones informáticas y cuenta con un amplio portafolio de aplicaciones en el mercado.

Para garantizar su eficacia y eficiencia, FactoryNet Augusta se rige por el modelo de excelencia EFQM. En consecuencia, les obliga a estar siempre alerta a los cambios en los modelos legislativos y las nuevas tecnologías para, de este modo, desarrollar nuevas aplicaciones y soluciones informáticas que cubran las necesidades del mercado y se ajusten a los usuarios y clientes.

Tanto la consultoría para la detección de necesidades, la creación y el desarrollo de nuevas herramientas, como la implantación de soluciones, la formación y el soporte continuo son servicios que se pueden ampliar en la página web de la compañía.