Wolo explica por qué es más conveniente el alquiler a largo plazo que el vacacional

La gestión de alquileres está pensada para los propietarios que desean alquilar su piso a largo plazo, pero no tienen tiempo para todo lo que esto implica. Su existencia se debe a que no todos los propietarios de viviendas tienen tiempo para llevar a cabo todos los procesos y papeleos necesarios para alquilar un piso.

Por ello, Wolo tiene como principal misión garantizar que la experiencia de alquilar un piso sea cada vez más fácil, cómoda y segura para todos los involucrados, aprovechando la tecnología para hacer de este proceso transparente, ágil y confiable, creando una plataforma enfocada en la experiencia del usuario.

Alquiler residencial vs. alquiler vacacional El alquiler residencial o de larga estancia incluye periodos de renta de un mes o más, donde los alquilados pagan al propietario mensualmente, encargándose de gastos como las facturas de luz o de gas. Mientras que el alquiler vacacional o de corta estancia hace referencia al arrendamiento de una propiedad amueblada por un periodo corto de tiempo y suelen alquilarse semanalmente o por noche.

Alquilar un piso a largo plazo es más conveniente y rentable, incluso en la época de verano. Los alquileres residenciales permiten a los propietarios contar con ingresos fijos que, si bien son menores, son seguros a largo plazo. Además, se reducen los costes de reparaciones y mantenimiento, y pagan anualmente los impuestos en la declaración de la renta, en comparación a los alquileres vacacionales.

También significa mayor tranquilidad para el propietario, ya que no debe preocuparse de gestiones administrativas como papeleo, publicidad del inmueble o entrega de llaves de forma continua. Por otra parte, algunos inquilinos prefieren amueblar con sus pertenencias el piso, por lo que el propietario puede prescindir de decorarlo y equiparlo, teniendo solo un ingreso mensual garantizado, sin preocuparse por el mantenimiento y actualización de muebles.

Otro punto muy relevante es la alta rotación de inquilinos, propia de los alquileres vacacionales. Esto implica que, las probabilidades de inconvenientes en el piso y su contenido aumentan (las roturas de electrodomésticos, por ejemplo), así como el riesgo a sufrir quejas de vecinos, algo que con el alquiler residencial, no ocurre. También requiere una mayor implicación del propietario dado que serán necesarias las continuas entregas y recogidas de llave y la limpieza, entre otros, algo que, nuevamente, con el alquiler de larga estancia, no ocurre.

El hecho de contar con la seguridad de tener un inquilino estable, conocido y solvente, solo existen en los alquileres residenciales, un tema que da mayor seguridad y tranquilidad a cualquier propietario de una vivienda en alquiler.

Razones por las cuales alquilar a largo plazo con Wolo Wolo ofrece muchas facilidades para los propietarios de pisos: alquiler desde el móvil, plataforma de control, redacción y firma digital del contrato, gestión de visitas, validación del perfil de económico y social de los inquilinos, fotos profesionales y publicación de anuncios. Es una plataforma web dedicada exclusivamente a los alquileres de larga duración, ofreciendo un acompañamiento constante al propietario durante todo el proceso: desde la valoración del piso y búsqueda del mejor inquilino, hasta garantizar los cobros y ofrecer servicios adicionales.

Prueba de ello es que la compañía se posiciona como la mejor valorada por los propietarios para alquilar sus viviendas.

Asimismo, la empresa cuenta con un equipo de asesores inmobiliarios profesionales que acompañan al propietario en todo momento, desde que introducen sus datos en la página hasta la firma del contrato de alquiler. Además, ofrecen seguimiento por parte del equipo y la posibilidad de un contacto directo con una persona asignada a la propiedad para aclarar cualquier duda que surja antes, durante y después de haber alquilado el piso.