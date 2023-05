Se celebra en Gijón la gran cita con el ahorro y la inversión, Investment & Markets 2023

Investment & Markets, Foro de Inversión y Mercados Financieros, celebrará su IX Edición el jueves 18 de mayo 2023 en Gijón, en el AC Hotel Gijón by Marriott. Este Foro de Inversión será una edición más, el punto de encuentro en Asturias -en Gijón- entre inversores particulares, profesionales y entidades especializadas en la gestión de patrimonios. Un evento temático, para conocer directamente a grandes expertos, donde adquirir y ampliar nuevas ideas de inversión para el escenario económico actual El jueves 18 de mayo se darán cita en Gijón inversores particulares, profesionales y expertos en gestión de patrimonios llegados de toda la geografía nacional. Las firmas de referencia en el país, líderes en la gestión de patrimonios y fondos de inversión como Cobas Asset Management, Magallanes Value Investors, Trea Asset Management, Valentum Asset Management, Dunas Capital Asset Management, Muza Gestión, Olea Gestión de Activosy Panza Capital, junto a la entidad Garrigues Abogados y EFPA España conforman el programa de conferencias de esta edición de 2023.

Investment & Markets en Gijón es la plataforma de referencia en el Norte de España sobre ahorro e inversión, una ocasión única en Asturias donde el inversor privado asistente a este Foro podrá interactuar con los profesionales de referencia de este sector y conocer directamente nuevos productos y oportunidades de inversión.

En el programa de esta edición de 2023 participan once profesionales, expertos en la gestión de patrimonios. La conferencia inaugural estará impartida por el Delegado Territorial del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España (Asturias), José María Montalvo.

Alejandro Fernández, de Garrigues Abogados, impartirá la conferencia: "Novedades legales y doctrina reciente en relación con la tributación del ahorro y las inversiones financieras".

Alberto Diez, Gestor de Renta Fija Dunas Capital, impartirá la conferencia denominada "Optimizando la rentabilidad a través de una gestión flexible".

Carmen Delgado, Relación con Inversores Magallanes Value Investors, impartirá la conferencia: "La gestión activa es la mejor opción para hacer crecer sus ahorros".

Rafael Peña, Olea Neutral, Socio Gestor, impartirá la conferencia: "Fondos multiactivos, una solución sencilla para mercados complejos".

Pedro Pérez-Riu, Director de Deuda de Mercados Emergentes TREA Asset Management, impartirá la conferencia: "Países Emergentes: Deuda corporativa vs deuda soberana".

José Belascoaín, Relación con Inversores Particulares Cobas Asset Management, impartirá la conferencia: "Método y consistencia ante la incertidumbre".

Ana Moreno, Analista, y Beatriz Valdecantos, Relación con Inversores, Valentum Asset Management, impartirán la conferencia: "Nuestras ideas, como nacen y como maduran".

Javier Elosúa, Analista de inversiones Muza Gestión, impartirá la conferencia: "El valor de estar permanentemente invertidos".

Gustavo Trillo, Consejero Delegado Panza Capital, impartirá la conferencia: "Inversión en valor sensato".

Investment & Markets en Gijón es un Foro donde adquirir y ampliar conocimientos sobre aspectos como son la importancia de contar con un buen asesoramiento financiero, aspectos tributarios relativos al ahorro y la inversión, la importancia de la cultura financiera, cómo preservar el ahorro en los nuevos tiempos, situación actual y expectativas de los mercados, deuda corporativa vs deuda soberana, fondos de inversión, inversión en valor…

La Asociación EFPA España por noveno año consecutivo es entidad colaboradora del Foro de Inversión y Mercados Financieros -Investment & Markets-.

Investment & Markets 2023 cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Gijón, Convention Bureau.

El horario de este Foro de Inversión en su edición de 2023 es de 09:00h a 20:00h, la entrada al evento es gratuita previa inscripción.

"Te esperamos"

Programa del evento:

https://www.afyepa.com/PARTICIPANTES_INVESTMENT2023-N.pdf

Cartel horarios del evento:

https://www.afyepa.com/ACTIVIDADES_FORO_INVERSION_2023-N.pdf