MicroVision anunciará sus resultados del primer trimestre de 2023 el 9 de mayo de 2023

MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en soluciones lidar automotrices de estado sólido basadas en MEMS y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), anunció hoy que informará sus resultados del primer trimestre de 2023 el martes 9 de mayo de 2023 después del cierre del mercado Posteriormente, el martes 9 de mayo de 2023, a las 14:00 horas PT/5:00 horas ET, la empresa celebrará una conferencia telefónica y retransmisión por Internet, que consistirá en comentarios preparados por la dirección, una presentación de diapositivas y una sesión de preguntas y respuestas, para comentar los resultados financieros y ofrecer información actualizada sobre la empresa. Los analistas e inversores podrán plantear preguntas a la dirección durante la retransmisión en directo por Internet el 9 de mayo de 2023, y podrán enviar sus preguntas AQUÍ antes de la conferencia telefónica.

Se puede acceder a la retransmisión en directo y a la presentación de diapositivas en la página web de relaciones con los inversores de la empresa, en la pestaña Eventos AQUÍ. La retransmisión se archivará en el sitio web para futuras consultas.

