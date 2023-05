OK Mobility incorpora vehículos adaptados para personas con movilidad reducida a su oferta de movilidad

La empresa de movilidad global continúa sumando nuevas alternativas de vehículos, cubriendo ahora también las necesidades de transporte y conducción de las personas con discapacidad física OK Mobility introduce vehículos adaptados para personas con movilidad reducida a su ya extensa oferta de movilidad, dando respuesta a una necesidad real para que las personas con discapacidad física puedan desplazarse libremente y de forma adaptada. De esta manera, la empresa de movilidad global continúa sumando nuevas alternativas de vehículos, cubriendo ahora también las necesidades de transporte y conducción de las personas con movilidad reducida.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, asegura que "desde OK incorporamos este nuevo tipo de vehículos adaptados en nuestro firme compromiso de romper las barreras que supone para las personas con movilidad reducida poder moverse libremente. Movilidad es sinónimo de libertad; una libertad que debe ser accesible para todas las personas".

En concreto, OK Mobility incorpora dos tipos de vehículos adaptados, por un lado, coches adaptados para su conducción por parte de personas con movilidad reducida y, por otro, furgonetas diseñadas para el transporte adaptado. Para ello, y según Gilles Redard, Chief Supply Officer de OK Mobility, "hemos adecuado y equipado estos vehículos incorporando todos los requerimientos de seguridad y confort y garantizando el cumplimiento de la legislación vigente".

En este sentido, en cuanto a los coches adaptados, estos incorporan los mandos de acelerador y freno al lado del volante, pudiendo realizar todas las maniobras con las manos. Respecto a las furgonetas para el transporte adaptado, cuentan con un sistema Easyflex que permite abatir la rampa de acceso trasera para aprovechar toda la capacidad del maletero. Además, la configuración del espacio da cabida para hasta cinco pasajeros más una persona con movilidad reducida.

De esta manera, a la actual oferta de movilidad de OK Mobility, compuesta por coches, motos, vehículos industriales y furgonetas camperizadas, se suman ahora estos modelos de vehículos adaptados con los que la compañía da un paso más en su objetivo de seguir potenciando una movilidad más personalizada y adaptada a las necesidades de conducción de todos sus clientes.

Estos nuevos vehículos ya están disponibles para su alquiler en las OK Stores de los Aeropuertos de Málaga y Mallorca, pudiendo reservarlos ya a través de la web okmobility.com; y próximamente se irán incorporando a otras Stores de la compañía.