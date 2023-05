Presentación de 'Pedazos', la obra dramática debut y ‘En estas cuatro paredes’, la segunda pieza teatral recientemente publicada de Carmina Castellano Tejedor

Carmina Castellano Tejedor lleva escribiendo poesía desde muy joven, y ahora se ha decidido a publicar su primer texto dramático que promete cautivar a los lectores con su verdad y crudeza. Pedazos es un drama íntimo que aborda el proceso de maduración y configuración de la identidad individual, la búsqueda poética de sentido y la aceptación y transformación del dolor existencial como motor de la individualidad.

A través de tres actos, la obra refleja las inquietudes, valores, pensamientos y reflexiones de la autora sobre el vínculo humano y el desarrollo individual, inspiradas en su propia vida y en las vidas de aquellas personas que ha conocido. La fuerza de Pedazos radica en la habilidad de la autora para expresar la narrativa interna y el complejo mundo emocional del personaje principal, Nadie, en una prosa poética directa y sincera. Dirigida a un amplio público, Carmina espera que los lectores de cualquier edad, género o situación vital encuentren algo interesante en Pedazos y puedan hacer su propia lectura, buscando el eco de la obra en sí mismos.

En su segunda obra dramática recientemente publicada en Círculo Rojo, En estas cuatro paredes, los lectores encontrarán un drama realista que inicia con tintes de historia de intriga. A través de sus cuatro actos y catorce escenas, se irán desvelando dos trayectorias diferenciadas a partir del mismo evento trágico. Así, con un lenguaje directo y sencillo, la autora relata los esfuerzos de recomposición del amor, del peso de la soledad y del vacío que deja una pérdida sin sentido.

La autora agradece la influencia de los clásicos y de sus maestros actuales en la configuración de su estilo en la escritura, como su profesor de Dramaturgia, Marcel Clement Varela, quien la ha ayudado a entender la conexión entre la poesía y la dramaturgia. Con su segunda pieza dramática, En estas cuatro paredes, Carmina se consolida como una escritora activa en el mundo del teatro, con un sello personal muy fiel a la frase de Lorca que dice "el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana".

Carmina invita a los lectores a descubrir su obra y a encontrar en ella lo que necesiten en su propia lectura.

Sinopsis de Pedazos, la obra dramática debut de Carmina Castellano Tejedor Fragmento I – Bendita Infancia

Nace Nadie y reconoce el lugar que va a habitar. Pierde su inocencia y aprende qué es la responsabilidad. Inicia el camino hacia su madurez, cuando aún no ha aprendido a ser niña.

Fragmento II – Juventud, Divino Tesoro

Nadie coquetea con el dolor, aunque le es infiel con la oscuridad, de la que está absolutamente enamorada. Busca de forma desesperada su propio reflejo entre la basura y no hay nada que sacie su apetito.

Fragmento III - Supervivencia

Nadie aprende qué significa vivir y hace las paces con el negro. El pasado es un lugar oscuro hasta que el tiempo no lo ilumina.