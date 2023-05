Mail Boxes Etc. España renueva su colaboración con BBVA para la apertura y expansión de sus franquicias

Mail Boxes Etc. España (MBE) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) siguen consolidando su colaboración para dar apoyo a la apertura de franquicias MBE a franquiciados presentes y futuros. A través de una actualización del acuerdo de colaboración, para acompañarlos en su proceso de inversión en apertura de nuevos comercios y en sus necesidades del día a día Esta renovación del acuerdo entre MBE y BBVA demuestra la solidez y rentabilidad del modelo de negocio de MBE y la confianza que el banco deposita en las franquicias MBE. La colaboración brinda a los interesados el acceso a productos y servicios financieros en condiciones óptimas así como otros servicios innovadores que cubren las necesidades de los emprendedores.

La alianza entre MBE España y BBVA fomentará la creación de nuevas franquicias, permitiendo a un mayor número de emprendedores beneficiarse del modelo de negocio de MBE: Mail Boxes Etc. es líder mundial en servicios de envío, logística, impresión y diseño gráfico y cuenta con una extensa red de franquicias que brindan soluciones integrales y personalizadas tanto a particulares como a empresas.

La renovación del acuerdo con BBVA evidencia el compromiso de MBE España en impulsar el crecimiento de su red de franquicias y promover la generación de empleo en todo el país. Para todos los emprendedores e inversores interesados en obtener más información sobre el acuerdo entre Mail Boxes Etc. España y BBVA, así como las condiciones y beneficios de formar parte de la red MBE, pueden visitar la página web www.mbe-franchising.es

Acerca de Mail Boxes Etc. España

Mail Boxes Etc. es una empresa líder en servicios de envío, logística, impresión y diseño gráfico. Con más de 3.100 centros de servicio en todo el mundo, MBE ofrece soluciones integrales y personalizadas a particulares y empresas. La marca está comprometida con el éxito de sus franquiciados, brindando apoyo continuo y asesoramiento en todos los aspectos del negocio.

Acerca de BBVA

BBVA es una entidad financiera global que ofrece servicios bancarios y financieros a clientes en más de 30 países. Con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad, BBVA trabaja para mejorar la vida de las personas, ayudándoles a tomar las mejores decisiones financieras y fomentando el crecimiento económico. Su servicio de Franquicias trabaja para ofrecer soluciones para la gestión y financiación de este modelo de negocio. Actualmente mantiene acuerdos de colaboración con más de 600 marcas de diferentes sectores.