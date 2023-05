Carlos Baranda, el empresario que ha revolucionado el mercado del calzado masculino

El CEO que consiguió, junto a expertos ingenieros, podólogos y zapateros españoles, desarrollar un software único de medición en 3D. El empresario español Carlos Baranda ha revolucionado el mercado del calzado masculino al frente de la firma Glent. Desde que cofundó la marca en 2014, ha logrado consolidarla como una de las referentes en el sector gracias a su visión innovadora de I+D y su compromiso con la calidad, la artesanía y el diseño.

Con más de 30 años de experiencia en el sector del calzado, Carlos Baranda ha sabido aprovechar su conocimiento y pasión por la moda para liderar una marca que se adapta a las necesidades del hombre actual, ofreciendo una amplia variedad de modelos de calzado de alta calidad.

La filosofía de Glent se basa en ofrecer un calzado a medida y hecho a mano, que no solo sea estético, sino que también brinde comodidad y durabilidad. Para ello, la marca utiliza materiales de primera calidad y aplica las últimas tecnologías en la fabricación de sus productos, lo que garantiza la satisfacción de sus clientes.

Además, Glent ha destacado por su atención al detalle y su compromiso con la sostenibilidad. Todos los productos de Glent se fabrican en España y se someten a rigurosos controles de calidad para asegurar su durabilidad y resistencia.

La visión de Carlos Baranda ha llevado a Glent a convertirse en una marca de referencia en el mercado del calzado masculino, tanto en España como en otros países. La firma cuenta con la presencia de corners en El Corte Inglés, su flagship en la representativa calle Claudio Coello de Madrid y su venta online, lo que ha permitido a la marca llegar a un público cada vez más amplio.

Baranda, con su gran optimismo, seguridad y convicción, está plenamente convencido de que la industria de la moda debe comprometerse con la sostenibilidad y la producción artesanal. Glent Shoes es el reflejo de esta visión, demostrando que la innovación en tejidos y las colecciones atemporales son la clave para el futuro del sector del calzado. Con la implementación de procesos innovadores y la selección cuidadosa de materiales de alta calidad, Baranda ha logrado consolidar la marca en el mercado, como una empresa comprometida con la producción ética y sostenible.

¿Qué os inspiró a emprender en el mundo del calzado masculino?

Cuando iniciamos nuestra andadura como empresa, siempre tuvimos claro que una propuesta artesana era y es válida siempre, pero también teníamos muy claro que vivimos en un mundo cada vez más digital y nuestro día a día, nuestra forma de comprar, relacionarnos y, en definitiva, vivir, es digital.

Esa alma digital con la que nacimos siempre nos ha impulsado a crear soluciones diferentes para un problema común. Este problema o necesidad es tan básico y más habitual de lo que parece que es el de encontrar no solo el zapato perfecto, sino el calce perfecto. Algo tan evidente que para mucha gente tenía compleja solución.

Por tanto, el origen de nuestra propuesta de valor puede resumirse con una frase que nos planteamos hace unos años: ‘Si no existen dos pies iguales, ¿por qué insistimos en calzarnos dos zapatos iguales?

¿Cuál es el proceso de desarrollo y diseño de los productos de Glent?

El cliente puede personalizar sus zapatos según sus necesidades y deseos particulares a través de nuestro configurador digital, que le permite elegir entre un extenso abanico de pieles, colores, suelas y otros detalles, e incluso le damos la opción de grabar un mensaje en el interior. Cada par es una obra de arte, completamente única y que interpreta el carácter de cada cliente.

En su primera experiencia Perfect Fit, nuestros clientes siguen el siguiente proceso:

Paso 1: Asesoramiento personalizado. Un asesor Glent recibe al cliente en tienda, y una vez elegido el modelo a personalizar, le guiará a través del servicio Glent Perfect Fit.

Paso 2: Medición 3D. Después de valorar la morfología de sus pies gracias al digitalizador 3D, el cliente recibe un completo informe gratuito.

Paso 3: Prueba de calce. El ajuste es vital para un máximo confort. Por ello, esta prueba permite confirmar la horma y talla más adecuada.

Paso 4: Personalización. Se pueden elegir y combinar pieles, suelas, colores, forros e, incluso, se pueden grabar iniciales o incluir un mensaje personalizado en el interior.

Una vez que contamos con las medidas y tenemos el diseño deseado por el cliente, solo queda la fabricación del calzado que, en nuestro caso, tiene una duración de entre 4 y 6 semanas.

¿Cuál es el enfoque de Glent Shoes en términos de innovación y tecnología? ¿Cómo mantenéis la marca a la vanguardia de las últimas tendencias del mercado?

Moda e innovación son dos conceptos que van de la mano, y que actualmente tienen más relevancia que nunca por la situación que nos ha tocado vivir. Todos hemos podido comprobar que, durante la pandemia, las empresas que han salido reforzadas son aquellas que más han apostado por la innovación.

La implementación de la tecnología en nuestro producto comenzó con un cuestionamiento: el concepto de talla. Existen ciertas convenciones muy arraigadas en el consumidor, y una de ellas es el concepto talla. No somos simétricos y ahí radica nuestra singularidad. Nosotros, al disponer de la tecnología que refuta esa convención, empleamos tres parámetros: largo, ancho y altura de empeine y, además, lo demostramos con procesos certificados; todo ello con el objetivo de fabricar el zapato que mejor se adapte a nosotros y no al revés.

Afortunadamente, hemos podido contar con INESCOP, referente internacional en calzado que, al proponerles ideas disruptivas, suman su conocimiento, medios y profesional altamente cualificado. Queremos que todas las personas tengan la oportunidad de caminar más y mejor, por eso, la toma de medidas con tecnología 3D para conseguir el calce perfecto está y estará siempre presente en nuestro ADN.

¿Cómo ha sido la evolución de Glent desde su fundación? ¿Cómo os habéis adaptado a los cambios en el mercado y la demanda de los consumidores?

La identidad de Glent no ha cambiado desde que iniciamos nuestro recorrido hace 9 años. Nacimos como artesanos con alma digital y eso no ha cambiado. Nuestra adaptación ha sido más bien en el área tecnológica, siempre procurando adelantarnos a las necesidades de los consumidores para ofrecer un servicio innovador y de calidad.

¿Cuáles son los planes de futuro para Glent? ¿Hay alguna estrategia en mente para expandir a nuevos mercados o productos?

Nuestro futuro pasa por seguir apostando por experiencias personalizadas, digitalización, omnicanalidad y nuevos mercados con oportunidad. En 2023 tenemos prevista la internacionalización de la compañía y, también, nuevas aperturas en España como, por ejemplo, el marketplace de El Corte Inglés, en el que ya tenemos presencia en cuatro puntos de venta físicos en Madrid en los centros de Castellana, Pozuelo, Goya y Sanchinarro, los cuales complementan la oferta de nuestra flagship store en Claudio Coello 21.