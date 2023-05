¿Dónde encontrar una amplia gama de productos ecológicos para el día a día? Todo lo que ofrece My Kitchen and Me

En la actualidad, cada vez es más común encontrar a personas interesadas en el cuidado del medioambiente, y una forma de hacerlo es mediante el uso de productos ecológicos. Estos artículos no solo ayudan a reducir la cantidad de residuos que se generan, sino que también son una alternativa más saludable.

Este tipo de productos son ideales para el día a día y pueden ser una excelente opción para aquellos que quieran contribuir al cuidado del planeta. Los mismos son comercializados por muchas empresas, entre ellas, My Kitchen and Me, la cual tiene a disposición un catálogo especializado en la limpieza de la cocina.

Por qué usar productos ecológicos: estas son las razones En el día a día, se pueden hacer pequeños cambios para mejorar la huella de carbono de las personas y una manera de hacer esto es utilizando los productos de limpieza eco amigables. Los productos ecológicos son aquellos que se elaboran con ingredientes biodegradables y no contaminantes, que se descomponen de manera segura y no dañan la flora y fauna del entorno. Estos son un excelente método para limpiar las casas, las oficinas o cualquier tipo de espacios.

Por otro lado, en la cocina también se pueden utilizar productos de gama ecológica. En lugar de utilizar bolsas de plástico para almacenar los alimentos, se puede acudir a bolsas de tela o frascos de vidrio. En vez de envolver la comida en film transparente o papel de aluminio, se puede acudir a papel encerado reutilizable. Las toallas de papel de cocina, se pueden cambiar por toallas de algodón o lino. Estos pequeños cambios en nuestras prácticas de cocina pueden tener un gran impacto en la protección del medioambiente.

Es importante recordar que el uso de productos ecofriendly no solo beneficia al medioambiente, sino también a la salud de las personas, ya que se evita la exposición a químicos y sustancias dañinas.

My Kitchen and Me: productos con sello ecológico My Kitchen es una empresa que comercializa productos con sello ecológico útiles para los seres humanos en su vida diaria. Por un lado, disponen de artículos de limpieza para la cocina como el limpiador desinfectante Jaws, o el jabón Meliora para lavar platos, libre de colorantes, conservantes y crueldad.

A su vez, cuentan con productos para el aseo personal como la barra de jabón Meliora y papel higiénico biodegradable. También hay alternativas para lavar como blanqueador, detergente para ropa y polvo de lavandería, así como otros elementos útiles: servilletas de algodón, botella de agua reutilizable de aluminio, bolsas de basura compostables, botella de spray de vidrio, esponja para plato compostable, toallas de saco de harina y delantales.