Zitproof, los parches que serán la solución para decir adiós a esos granitos inesperados

Descubrir los nuevos parches de Acnemy Zitproof, una de las soluciones más cómoda y efectivas para tratar y reducir los granos, sin dejar marcas.

A quien no le ha pasado: una cena, una cita, una ocasión especial, en la que esa persona necesita verse mejor que nunca y de repente ¡aparece un grano!. El acné no es solo cosa de adolescentes. Si bien es cierto que es más común en esa etapa, hay ciertos factores por los que muchas mujeres (y también algunos hombres) sufren acné a los 30 o pasada esa edad. El estrés, la dieta, las alteraciones del sueño o el mal uso de cosméticos, son algunos de los factores que intervienen en la aparición del acné adulto. Y lo más habitual es que aparezca en la zona «U», es decir, mejillas, barbilla y cuello.

Despedirse de esos molestos granos que aparecen en el momento más inesperado ahora es posible con la nueva solución de Acnemy parches.

Qué son los parches hidrocoloides Los parches hidrocoloides son tratamientos localizados diseñados para absorber el exceso de sebo, mejorar el aspecto de cualquier grano o espinilla, reducir la inflamación y enrojecimiento, acelerando el proceso de desaparición. Además de todo lo anterior, una de las mayores ventajas de este tipo de productos es que ayudan a cubrir y proteger el grano de los dedos, por lo que, mantienen la zona limpia y libre de suciedad y bacterias que puedan empeorar su estado y crean un ambiente y condiciones de humedad idóneas acelerar su curación.

Zitproof, los nuevos parches de Acnemy con los que decir adiós a los granos y lucir una piel perfecta Zitproof, los nuevos parches hidrocoloides de Acnemy, tratan las imperfecciones más visibles del rostro de forma completa y eficaz. Su base hidrocoloide actúa absorbiendo la grasa y la suciedad del grano, mientras protege las imperfecciones, acelerando así el proceso de desaparición.

La mayoría de los parches hidrocoloides no contienen ingredientes, pero han impregnado cada parche con ácido salicílico, árbol del té y Centella Asiática para prevenir la aparición de nuevas espinillas y ayudar a calmar el enrojecimiento y la hinchazón. Además, están disponibles en 3 formatos distintos, individual para granitos puntuales, XL para zonas más grandes como mejillas, mentón y frente y unos especiales para la nariz para reducir las espinillas y puntos negros de la zona.

Los parches son ultrafinos, resistentes, flexibles, suaves y se adaptan de forma natural a la piel sin que apenas sean visibles. Para usarlos, se debe limpiar la zona a tratar y aplicar el parche sobre las espinillas superficiales. Tras solo una aplicación y después de unas 6-8 horas, se podrá ver como el granito está menos inflamado, visible y con menos rojeces. Sin embargo, lo más sencillo es aplicarlo sobre el granito a tratar antes de ir a dormir y dejarlo actuar durante toda la noche.

Disfrutar de una piel más suave, libre de imperfecciones y lista para el buen tiempo con Zitproof, los nuevos parches hidrocoloides de Acnemy, ya disponibles en su página web.