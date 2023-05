No ser conocida

Desde abajo, donde se haya

puede ver, sentir en ella tantas cosas, desde ahí se siente grande en experiencias, aunque a los ojos de los hombres sea la más pequeña y pobre, la que quedó en la memoria de tantos, más no en su vida.

Esa es ella, no fue otra, y aunque ahora es "doña Nadie", siente en ella el alma grande y aunque le pese no haber luchado por ser como los demás, mucho más le pesaría el llegar a ser uno de ellos, a la par que una ignorante.