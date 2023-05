La funda iMagnum para iPhone 14 Pro Max y 14 Pro con Piel Frama

Piel Frama es una empresa que comenzó a confeccionar artículos en cuero desde 1975. Sus emprendedores siempre tuvieron un espíritu visionario e innovador y 9 años después fueron pioneros con la elaboración de una funda para teléfono móvil.

Hoy en día, son uno de los fabricantes más destacados en fundas para móviles de Apple y Samsung. Para la marca del legendario Steve Jobs, Piel Frama tiene fundas para todos los modelos desde el Iphone 7 Plus hasta el 14 Pro Max. Para esta última referencia, la empresa ha confeccionado la funda iMagnum.

¿Cuáles son las características de la funda iMagnum para iPhone Pro Max y 14 Pro? La funda modelo iMagnum para IPhone Pro Max y 14 Pro está elaborada en piel de ternera por los expertos artesanos de Ubrique. Se trata de un pueblo ubicado en la provincia de Cádiz conocido como la “cuna del artículo de piel”. Además del cuero de ternera, en su interior, cuenta con una cubierta de polipropieno que le proporciona resistencia y un ajuste perfecto al dispositivo.

Su exclusivo diseño permite hablar con la funda cerrada, como si formara parte de la estructura del móvil. Su forma y grosor a medida hace posible un agarre perfecto, con lo que se reducen de manera sensible las caídas.

En caso de que estas ocurran, la funda proporciona una protección integral al aparato, impidiendo los rayones característicos que lo desvalorizan.

iMagnum es una funda elegante porque se cierra con un sistema de imanes ocultos que no afectan el normal funcionamiento del dispositivo.

Al cerrarse ofrece una apariencia limpia, minimalista y muy elegante del dispositivo. Piel Frama ha elaborado este modelo para los móviles iPhone Pro Max y 14 Pro, formando parte de unos de sus últimos lanzamientos.

Filosofía que ha hecho legendaria a Piel Frama Después de casi 50 años en el mercado, Piel Frama asevera que siguen con los principios de calidad que le han permitido conquistar el mercado. Todos los productos son hechos a mano por artesanos del cuero que saben los secretos de esta noble materia prima. Ese carácter artesanal es lo que le da esa identidad única a cada una de las piezas.

El proceso de fabricación está conformado por varias fases y en cada una de ellas existen estrictos controles de calidad. Los expertos de Piel Frama analizan y supervisan cada etapa para garantizar productos sin defectos.

Manifiestan que es una rigurosidad que nace desde la cuidadosa selección de los materiales.

El celo por los productos bien terminados se refleja en la atención al detalle. Antes de salir al mercado, cada producto es revisado para asegurar las costuras o revisar los puntos críticos. El resultado es un artículo en cuero con calidad premium, como es el caso de la funda modelo iMagnum para iPhone.