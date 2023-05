El aspecto más importante al hacer copias de seguridad es garantizar el proceso de recuperación en un tiempo aceptable

En plena era digital, los datos son una parte fundamental para el funcionamiento diario de las organizaciones.

Cualquier pérdida o daño de estos puede tener consecuencias graves para empresas y usuarios, afectando la fidelización de los clientes y la reputación de la misma. En este contexto, realizar copias de seguridad que puedan garantizar una recuperación rápida y efectiva se convierte en un tema clave para cualquier organización que desee proteger sus datos.

Replicalia, una compañía que ofrece servicios de backup online se ha centrado en proporcionar soluciones para garantizar la recuperación de los datos de sus clientes en un tiempo óptimo y sin necesidad de paralizar los sistemas informáticos de la empresa mediante soluciones innovadoras como el Disaster Recovery as a Service.

Importancia de la recuperación de datos para una empresa En líneas generales, las copias de seguridad se centran en la protección de los datos de la empresa. Además, permiten recuperar los datos perdidos en caso de fallos de hardware, errores humanos, virus informáticos y desastres naturales. Asimismo, ayudan a cumplir con regulaciones que obligan a las empresas a proteger los datos de sus clientes.

En ese sentido, la recuperación de datos es un proceso crucial en la gestión de copias de seguridad y la rapidez en este proceso puede minimizar el impacto negativo que puede generar la pérdida de información para la empresa e influir en la continuidad de la misma. No obstante, el tiempo de recuperación puede variar según el tipo de copia de seguridad y la cantidad de datos que se deban recuperar, por ello, contar con un plan de recuperación de desastres y un equipo especializado en la gestión de copias de seguridad y la recuperación de datos como el de Replicalia es lo más recomendable.

Soluciones de copias de seguridad y recuperación de datos Al ser una compañía especializada, Replicalia se ha centrado en ofrecer un catálogo muy especializado de servicios orientados a garantizar la recuperación de la información de todo tipo de empresas, con el propósito de que puedan externalizar la gestión y continuidad de aplicaciones críticas para sus negocios ante cualquier circunstancia. Soluciones como el Disaster Recovery as a Service se caracterizan por fusionar la flexibilidad del respaldo en la nube (cloud privado) con tecnologías innovadoras como el know-how de Replicalia, una función que garantiza la protección de los datos de una compañía.

Este servicio facilita que los clientes puedan tener duplicados de sus servidores críticos de forma continua, los cuales se podrán en funcionamiento en caso de averías, errores humanos, ransomware o cualquier otro incidente. Aspectos como la reducción de costes para la compañía, disminución de tiempo de inactividad, así como evitar la pérdida de datos y la realización de pruebas periódicas para garantizar el éxito del sistema ante una posible avería son algunas de las características claves del Disaster Recovery as a Service que ofrece Replicalia y cuyos detalles se pueden profundizar a través de la página web de la empresa.