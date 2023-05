Ommnio, canal de denuncias accesible

En la actualidad, es casi seguro que cualquier persona que utilice un teléfono móvil con conexión a internet, use alguna forma de SaaS, Software as a Service.

Casi cualquier aplicación personal o empresarial dispone de este modelo, lo que facilita la distribución de tecnología que está siempre actualizada y es compatible con todo tipo de dispositivos.

Una nueva aplicación de SaaS, que tiene que ver con la recién aprobada ley de Protección de Denunciantes, es el software de canal de denuncias. Uno de los factores clave del despliegue de un canal de denuncias es la facilidad de acceso para los empleados y colaboradores de las organizaciones. Según la nueva ley, los correos electrónicos o los buzones telefónicos no son válidos, puesto que no garantizan el completo anonimato del denunciante ni el seguimiento de su incidencia. Por este motivo empresas SaaS, como Ommnio, ofrecen un software de este tipo para que las organizaciones puedan cumplir con la Ley de Protección de Denunciantes, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y escuchar lo que aqueja a sus empleados.

Por qué optar por un Software as a Service para las organizaciones El Software as a Service (SaaS), o en español “Software como Servicio”, es un sistema basado en la nube que ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a diversos servicios mediante conexión a internet, sin necesidad de proporcionar un hardware.

SaaS tiene como misión comercializar los sistemas como un servicio y no como un producto, lo cual mejora la experiencia de una organización y la de sus empleados, ya que estos pueden acceder de manera remota a toda la infraestructura de la compañía con solo hacer uso de su dispositivo móvil.

En el caso específico de Ommnio, los empleados pueden recibir ficheros, intercambiar ideas e información con el equipo de trabajo, firmar digitalmente documentos e, incluso, presentar denuncias. Todo esto desde el móvil personal, pero protegiendo el anonimato, los datos personales y el derecho al descanso y la desconexión digital.

Canal de denuncias Ommnio, un software SaaS para empleados Las soluciones de SaaS para organizaciones son las más fáciles de implantar porque no dependen de infraestructura propia ni tienen la limitación de depender de hardware desplegado en la organización. En el caso de Ommnio, la tecnología se despliega en el móvil personal de los empleados y se les puede dar acceso incluso desconociendo por completo su número de móvil o su correo electrónico.

Asimismo, las organizaciones velan cada vez más por cumplir con la ley y que sus empleados se sientan escuchados. Por este motivo, Ommnio ha creado un puente digital entre la organización y sus colaboradores para que estos puedan presentar denuncias online protegiendo su identidad.

El canal de denuncias para organizaciones de Ommnio, tiene como objetivo procesar y almacenar denuncias de manera segura y conforme a la ley, emitir recibos y hacer un seguimiento de las reclamaciones presentadas, permitiendo a los denunciantes comunicar su disconformidad de manera escrita o verbal (con distorsión de audio), de forma confidencial.