Razones de peso para comprar productos españoles y preferirlos sobre otros productos

Comprar productos españoles debe ser una prioridad ahora que la situación económica es más complicada. La inflación ha afectado a todos por igual. Por ello, apostar por lo propio debe ser el estandarte para volver al camino de la prosperidad. Esto significa ayudarse mutuamente y fomentar el consumo de proximidad.

En este punto es normal que una persona se pregunte hasta qué grado es factible proceder así y cómo beneficia el seguir esta recomendación. Pues bien, en este artículo es posible ver los pormenores.

¿Por qué es beneficioso comprar productos españoles en tiendas nacionales? El consumo local es un hábito que inyecta progreso y bienestar a la economía del país. Gracias a él es posible desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad.

Comprar productos españoles es un buen impulso para la reactivación económica. Considerar que al apoyar al comercio de proximidad se favorece que:

La economía española mantenga un grado importante de autonomía. Esto se debe a que consumir productos de proximidad no depende del tipo de cambio del euro con respecto a otras monedas.

Aumente la competencia local. Con esto, los productores naturalmente buscarán mejorar sus productos para destacarse sobre el resto.

Los monopolios vayan desapareciendo. Puesto que la competencia se diversifica.

Estos puntos mencionados se convierten en ventajas para todos los ciudadanos.

Ventajas para los clientes Los clientes son los primeros que se benefician con el comercio de proximidad porque ven directamente sus consecuencias. Estas son algunas de las ventajas:

Los precios se reducen. La mercancía local casi siempre tiene un precio menor que la foránea. Una persona no debe sorprenderse si descubre que un escritorio puede ser hasta 100 euros más económico si es fabricado en España que si viene de otro país.

La calidad aumenta. La ventaja de las tiendas españolas que más destaca es que la calidad de los productos tiende a ser mayor.

Los productos son recientes y de temporada. Por si esto no fuera suficiente, es posible también incluir beneficios más generalizados.

Beneficios para la sociedad La sociedad en general también se ve beneficiada con el comercio de proximidad:

Empleos. Consumir productos hechos en España contribuye a que una gran cantidad de la población en el país mantenga su trabajo.

Cada euro gastado genera el doble de ganancia. Pues no hay necesidad de pagar aranceles ni costes de importación.

Un plus medioambiental El impacto negativo en el medioambiente se ve drásticamente reducido si se fomenta el consumo de productos españoles. Por lo tanto:

Se contribuye a reducir las emisiones de CO₂

Menos embalaje significa menos producción de desechos.

Como bien se puede ver, la reducción del deterioro ambiental es una razón más para tomar esta decisión.

Está en la mano de las personas mejorar las cosas.

Unirse a esta campaña en pro de la reactivación de la economía es muy fácil. Tan solo basta con comprar productos en tiendas locales. Disfrutar de las ventajas de las tiendas españolas y contribuir.

En Officinca invitan a que se le dé preferencia a comprar productos españoles. ¡Una persona se ayuda a sí misma y todos se ayudan!