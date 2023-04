El nuevo single de Chelsea Boots es 'Ok Google'

Ok Google es el segundo adelanto del próximo disco de Chelsea Boots en su nueva formación de trío; Ferri (voz y guitarra), Martín (batería) y Dani (bajo, sintetizadores), producido por el propio Dani Núñez y grabada entre El Nido (con Brian Hunt) y Estudios Reno.

En medio de una tormenta perfecta donde los algoritmos y las inteligencias artificiales parecen tener respuestas para todo, la banda divaga sobre la incertidumbre, las inseguridades y las dudas en una relación de pareja. Sobre una instrumental que coquetea con el R&B, Ferri baraja preguntas existenciales con algunas de sus últimas búsquedas en Google. Aunque, seguramente, nada de esto les salvará de ser la canción con peor posicionamiento SEO de la historia.

Desde sus inicios más rockeros, Chelsea Boots ha demostrado su inquietud artística a la hora de combinar géneros como el R&B, el Hip Hop o la música electrónica, todo acompañado de su contundente directo y su cuidada estética y puesta en escena.

Después de casi ocho años recorriendo algunas de las salas y festivales más importantes del país, la banda madrileña ha dado un giro a su carrera, sacando nueva música en castellano, ahora en formato trío y anunciando la salida de su próximo trabajo para 2023. Asimismo, cabe destacar que en 2017 ganaron el premio Mad Cool Talent.

Chelsea Boots sigue creyendo en vivir con un pie en las raíces y otro en el futuro. El autotune no debe ser antónimo de las guitarras. En sus canciones conviven arreglos de corte ochentero, pop a medio camino entre la vanguardia y la nostalgia, sintetizadores, euforia y tristeza edulcorada.

Para sus primeros singles en 2015, contaron con la producción de Josu García y su álbum debut, Guilty Pleasure (2018, Universal Music), fue producido por Rams & Martí (Mucho, Modelo de Respuesta Polar, Salto).

En su nueva etapa en español, la producción corre a cargo del propio Dani Núñez, rodeándose de la producción adicional de profesionales como Abel Hernández (El Hijo), D3llano, Ramiro Nieto (Rams) o Brian Hunt.

El 17 de marzo del 2023 sacan su primer single de adelanto de lo que será su próximo trabajo que verá la luz en mayo, La Cama Llena De Confeti (Pero Tú No Estabas). Es la primera entrega de Chelsea Boots en su nueva etapa como trío. Un retrato agridulce sobre la ausencia construido sobre un bucle de sintetizador, en el que entran y salen guitarras vaporosas, enérgicos fills de batería y contundentes líneas de bajo. La canción, producida por Dani Núñez, ha sido grabada en cuatro ciudades diferentes y dos estudios de grabación (Estudios Reno y El Nido), acompañando al grupo durante todo su proceso creativo. Un capítulo más en su búsqueda de sonido y coordenadas propias. Una apuesta por la honestidad.

