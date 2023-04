El precio de la vivienda sigue al alza: sube un 4,93% en el primer trimestre respecto a 2022

La desarrolladora de California da más detalles sobre el modo de juego 2v2v2v2, los cambios en los objetos, actualizaciones de campeones y el estado de los bots Jeremy "Riot Brightmoon" Lee, productor ejecutivo de League of Legends; Andrei "Meddler" Van Roon, Head of League Studio; y Ryan "Reav3" Mireles, Productor de Campeones Principal de League of Legends, han protagonizado el nuevo vídeo de desarrollo de Riot Games en el que anuncian algunos de los cambios en los que están trabajando de cara al futuro cercano de League of Legends.